UNA BELLA INOCULATA - UN MEDICO DI BASE AD ANCONA INDAGATO PER AVER SOMMINISTRATO UNA SOLUZIONE SALINA AL POSTO DEL VACCINO PFIZER - E' STATO BECCATO PERCHE' AI PAZIENTI NON SONO PASSATE INOSSERVATE LE SUE IMPRECISIONI E LA CONFUSIONE SULLE DATE DEL RICHIAMO - L'IPOTESI DI REATO E' FALSO IDEOLOGICO E LESIONI PERSONALI - PARTE DEI PAZIENTI COINVOLTI È STATA GIÀ IDENTIFICATA MA C'È IL SOSPETTO CHE CE NE POSSANO ESSERE MOLTI ALTRI…

Da “il Giornale”

Soluzione fisiologica al posto del vaccino anti Covid. La squadra mobile di Ancona, coordinata della Procura, sta facendo accertamenti su un medico di base, dopo che tre pazienti si sono rivolti alla polizia segnalando il comportamento anomalo del dottore al momento del rilascio della prevista documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione. Non erano passate inosservate, infatti, alcune inesattezze sul tipo di siero inoculato e sulle date del relativo richiamo.

Documentazione e testimonianze confermerebbero che il medico, seppur in possesso del vaccino Pfizer fornito dalla Asur Marche secondo i protocolli previsti dai recenti Dpcm, avrebbe invece somministrato soluzione salina. Il suo studio è stato già perquisito a caccia di materiale utile alle indagini.

L' ipotesi di reato riguarda al momento falso ideologico e lesioni personali commessi da pubblico ufficiale, senza però escludere altre imputazioni per eventuali violazioni che potrebbero essere accertate.

Parte dei pazienti coinvolti è stata già identificata dagli inquirenti ma c' è il sospetto che ce ne possano essere molti altri, ignari di aver ricevuto una vaccinazione fittizia. Sono in corso accertamenti anche per verificare che fine abbiano fatto i vaccini che non sono stati in somministrati.