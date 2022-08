LA BELLA VITA DI AMEDEO MATACENA - L’EX PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA, CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA E A DUBAI DA DIVERSI ANNI, SI E’ RIFATTO UNA VITA - DOPO AVER DIVORZIATO DA CHIARA RIZZO, HA SPOSATO L’EX MODELLA MARIA PIA TROPEPI - MATACENA E’ RIUSCITO A NON SCONTARE NEANCHE UN GIORNO DI CARCERE E DAL 2023, A DIECI ANNI DALLA CONDANNA, LA PENA SI ESTINGUERA’…

AMEDEO MATACENA E MARIA PIA TROPEPI

(ANSA) - L'ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e a Dubai da diversi anni, fa sapere all'ANSA di "leggere con grande disappunto che, nonostante sia divorziato a Chiara Rizzo da molto tempo, negli articoli di stampa è ancora indicata erroneamente come mia moglie". E precisa di aver sposato la contessa Maria Pia Tropepi, ex modella, imprenditrice e noto medico chirurgo, dalla quale aspetta due gemelli che nasceranno nella seconda metà di novembre e di essere per questo molto felice.

Chiara Rizzo, ex moglie di Matacena, fu accusata con l'ex ministro Claudio Scajola di aver favorito la latitanza di Matacena e per questo entrambi hanno subito un processo. Nei giorni scorsi Matacena si è visto revocata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito dell'inchiesta Breakfast condotta dalla Dda di Reggio Calabria e il dissequestro dei propri beni. A chi gli domanda se intende rientrare in Italia, risponde che attende la sentenza della Corte Europea di giustizia perchè la sua vicenda giudiziaria sia definitivamente conclusa.

