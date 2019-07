BELLI FRESCHI - TRE CLANDESTINI HANNO VIAGGIATO DALLA GRECIA ALL’ITALIA NELLA CELLA FRIGORIFERA DI UN TIR PER OLTRE 16 ORE – INDIVIDUATI NEL PORTO DI BRINDISI. QUANDO I VIGILI DEL FUOCO HANNO APERTO IL PORTELLONE, UNO DEI TRE SI È LANCIATO DAL CAMION, GUIDATO DA UN BULGARO – MA AD AVERE LA PEGGIO È STATO UN 25ENNE AFGHANO CHE…

BRINDISI, TRE MIGRANTI NELLA CELLA FRIGORIFERA DI UN TIR

Valeria D’Autilia per “la Stampa”

Chiusi a chiave in una cella frigorifera spenta, senza aria, per oltre sedici ore. Uno è in condizioni gravissime. Dalla Grecia all' Italia, il viaggio massacrante di tre clandestini. Un minorenne iraniano e gli altri, afghani, poco più grandi. Sono stati individuati nel porto di Brindisi.

Ad avere la peggio un venticinquenne trovato privo di sensi e in stato di asfissia. È stato trasportato in ospedale in codice rosso: per lui una forte ipertermia, un aumento spropositato della temperatura corporea. Quando i vigili del fuoco hanno scardinato il portellone che li imprigionava, l' altro maggiorenne, probabilmente in preda alla disperazione e alla fatica, si è lanciato dal tir e ha riportato fratture multiple. L' autista del mezzo, un cittadino bulgaro, è stato arrestato.

La nave Florentia era partita dal porto greco di Patrasso. Sembra che loro siano saliti sul camion all' altezza di Igoumenitsa. E hanno viaggiato, senza documenti, chiusi nel mezzo pesante. Erano sistemati nel frigo, con il motore spento. Durante il tragitto avrebbero cercato di ricavare un' intercapedine tra gli scatoloni di marca cinese e la sommità della cella per cercare di far passare un po' di aria.

Dopo quasi un giorno di viaggio, l' arrivo allo scalo di Costa Morena. Quando il camion è sceso dall' imbarcazione, durante i controlli di routine l' incredibile scoperta. L' attenzione degli agenti di dogana e guardia di finanza, con le indagini del caso affidate alla polizia di frontiera marittima, è stata catturata dai rumori che provenivano proprio dal vano frigo. I tre hanno bussato con le ultime forze rimaste per far sentire la loro presenza. Una volta liberati, sono stati accompagnati in ospedale.

Il maggiorenne che ha riportato le conseguenze più gravi è stato ricoverato in rianimazione al Perrino di Brindisi. Il minore, dopo le prime cure, ed essere stato rifocillato si è velocemente ripreso ed è stato accompagnato in una struttura protetta. L' altro clandestino ha riportato diverse fratture nella caduta dal tir. L' autista, un uomo di 66 anni, è stato arrestato con l' accusa di favoreggiamento all' immigrazione clandestina, aggravato dalle condizioni inumane del trasporto. Il mezzo è stato sequestrato. Sono ancora tanti i punti da chiarire, a cominciare dalla cifra pagata dai migranti.

