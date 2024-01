BELLO E MOLTO DANNATO - LE SIGNORINE CHE SI SONO BAGNATE ALLA VISTA DEI PETTORALI DI JEREMY ALLEN WHITE FAREBBERO BENE A SAPERE CHE A 32 ANNI HA GIÀ UN PASSATO BURRASCOSO: ACCANITO FUMATORE, HA UN PROBLEMA SERIO CON LA BOTTIGLIA SE LA EX MOGLIE HA CHIESTO CHE SI SOTTOPONGA A UN ALCOL TEST OGNI VOLTA CHE DEVE PRENDERSI CURA DELLE DUE FIGLIE – PARE CHE LEI LO ABBIA MOLLATO PER UNA QUESTIONE DI CORNA E LUI, APPENA TRE MESI DOPO L’ANNUNCIO DEL DIVORZIO, SI È…

DAGONEWS

jeremy allen white 3

Bicipiti in mostra, capelli arruffati ad arte e sguardo triste. Jeremy Allen White, l’attore di “The Bear”, ha mandato migliaia di donne in tilt con la pubblicità di Calvin Klein in cui indossa un paio di boxer. Una valanga di commenti ha intasato i social tanto da attirare l’attenzione di mezza stampa mondiale che ha incornato White “il fidanzato che tutte ci meritiamo”. Ma siamo sicure che tutte vorrebbero un fidanzato come lui? Il 32enne rientra perfettamente nella categoria del bello e maledetto che, ormai, pare essere passato di moda, almeno per le non giovanissime.

A Hollywood gli addetti ai lavori vociferano che l’attore non abbia saputo gestire la fama improvvisa.

Nel maggio dello scorso anno, la moglie attrice Addison Timlin, dalla quale ha avuto due figlie, Ezer, cinque, e Dolores, tre, ha annunciato il divorzio, ponendo fine al loro matrimonio durato meno di quattro anni.

jeremy allen white 2

La coppia, che vive a Los Angeles, si era incontrata per la prima volta da adolescenti sul set del film “Afterschool” del 2008, ma i due hanno annunciato la relazione cinque anni dopo. Dall’esterno non sembrava che i due avessero problemi, ma i ben informati hanno parlato di problemi di fiducia. Tradotto: c’è almeno un cornuto nella coppia.

Gli amici continuano a difendere White sostenendo che lui non la tradisse e respingendo una notizia circolata su un sito di gossip secondo la quale lui ha avuto una relazione con l’assistente personale sul set di The Bear. Per loro, ad aver incrinato il rapporto sono state le riprese a Chicago, lontano da casa.

Ma c’è di più: lo scorso ottobre è stato rivelato che, per ottenere la custodia congiunta delle bambine, White avesse accettato di sottoporsi regolarmente all'alcol test prima di prendersi cura delle piccole. A richiederlo è stato proprio Timlin preoccupata dai "segnali di allarme" e per aver rilevato che White bevesse "un po' di troppo" durante la loro relazione.

jeremy allen white addison timlin 1

Secondo i documenti legali relativi al divorzio, White deve condurre due test il lunedì, il mercoledì e il venerdì quando trascorre del tempo con le figlie. Il sabato in cui ha la custodia deve sostenere tre prove, mentre la domenica è prevista una sola prova.

I risultati vengono automaticamente inviati in tempo reale alle persone designate e, se White dovesse risultare positivo, il suo periodo di custodia con Ezer e Dolores verrebbe concluso fino a nuovo accordo davanti agli avvocati.

Ma White non sembra strapparsi i capelli per il divorzio e per le condizioni imposte dall’ex moglie. Dopo tre mesi dall'annuncio del divorzio, è stata fotografato mentre baciava la modella Ashley Moore, 30 anni, in una strada di Los Angeles. Meno di due mesi dopo, la relazione è stata sostituita da quella attuale con la cantautrice spagnola Rosalia, 31 anni.

jeremy allen white rosalia 1

White è nato nel 1991 da Eloise e Richard White, entrambi attori di teatro, ed è cresciuto nell'ormai signorile quartiere di Carroll Gardens a Brooklyn. Ha una sorella minore, Annabelle, che ha studiato cinema, radio e TV. Alla scuola elementare ha studiato danza classica, tip tap e jazz e ha iniziato a prendere lezioni di recitazione quando aveva 12 anni. Ha iniziato a ottenere piccoli ruoli in film e spot pubblicitari, prima di essere scelto all'età di 20 anni per il ruolo dell'alcolizzato Phillip 'Lip' Gallagher in “Shameless”.

White rimase nello show per dieci anni e, subito dopo, fu scelto come protagonista nel servizio di streaming Hulu's “The Bear”.

jeremy allen white jeremy allen white rosalia 2 JEREMY ALLEN WHITE calvin klein jeremy allen white golden globes jeremy allen white e rosalia jeremy allen white calvin klein 1 jeremy allen white 1 jeremy allen white e ebon moss bachrach jeremy allen white 5 jeremy allen white 4 jeremy allen white