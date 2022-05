10 mag 2022 10:11

PER IL BENE DI BRITNEY SPEARS, RICHIAMATE IL PADRE! - LA POPSTAR SVALVOLATA TANTO PER CAMBIARE HA CONDIVISO SU INSTAGRAM NOVE FOTO DI NUDO INTEGRALE PRATICAMENTE IDENTICHE: "SONO DELL'ULTIMA VOLTA CHE SONO STATA IN MESSICO PRIMA CHE CI FOSSE UN BAMBINO DENTRO DI ME" - I FAN SI SONO ALLARMATI: "STO INIZIANDO A PENSARE CHE CHI AVEVA LA TUTELA FORSE AVREBBE DOVUTO MANTENERLA" - "QUESTA RAGAZZA E' MALATA, STA CHIEDENDO AIUTO..." - FOTO E VIDEO