BENEDETTA, BATTEZZATA E LIQUIDATA – FLAVIO BRIATORE DICE ADDIO ALLA SUA BABY FIDANZATINA, LA 20ENNE BENEDETTA BOSI: PARE CHE DOPO UN WEEKEND ROMANTICO A LONDRA, IL “BULLONAIRE” L’ABBIA MOLLATA CON UN SMS PRIMA DI FAR PERDERE LE PROPRIE TRACCE E VOLARE A DUBAI DOVE HA FESTEGGIATO IL NATALE CON L’EX ELISABETTA GREGORACI E IL FIGLIO NATHAN FALCO…

Giuseppe Candela per "www.ilfattoquotidiano.it"

È finita tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, 69 gli anni che compaiono sulla carta d’identità del famoso imprenditore e solo 20 per la studentessa di Giurisprudenza alla Statale di Milano.

Una relazione, mai confermata dai protagonisti nonostante le numerose paparazzate, che aveva fatto storcere il naso a molti proprio per i quarantonove anni di differenza. “Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta Bosi”, scrive il settimanale Chi aggiungendo poi ulteriori dettagli sulle modalità dell’addio: “Flavio ha liquidato la storia con un sms facendo perdere le proprie tracce.”

“Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?“, le aveva chiesto lo scorso novembre un utente su Instagram a cui la Bosi aveva risposto a tono: “L’intelligenza non invecchia mai. I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no.” La ragazza che conta più di 60 mila follower era finita subito nel mirino con un fuoco di domande incrociate, aveva reso privato il suo profilo cancellandosi intanto da Facebook.

La liason tra il patron del Billionaire e la Bosi aveva infastidito non poco anche Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie e madre di suo figlio Nathan Falco, che sempre su Instragram si era lasciata andare sulla differenza d’età tra i due: “Più che destabilizzare fa rabbrividire. Mi auguro se ne renda conto, ma non ne sono sicura.”

“Il cuore di Briatore batte ancora per l’ex moglie Elisabetta Gregoraci?“, l’interrogativo rilanciato ora dal settimanale Chi in edicola. L’ex coppia ha trascorso insieme il Natale a Dubai in compagnia di Nathan Falco, il figlio che oggi ha 9 anni.

“Buon Natale da me Eli e Nathan Falco“, ha scritto l’imprenditore e lo stesso scatto è stato rilanciato sui social dalla conduttrice di Made in Sud. I due sarebbero rimasti in buoni rapporti per amore del bambino ma da qualche settimana sono aumentate le voci che vorrebbero un clamoroso ritorno di fiamma tra i due. La telenovela continua.

