BENEDETTA ROSSI IN VERSIONE CARTONE ANIMATO
BENEDETTA ROSSI IN VERSIONE CARTONE ANIMATO
BENEDETTA ROSSI COL MARITO E IL CANE
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BENEDETTA ROSSI, L'ANTIDIVA - LA STAR DI "FATTO IN CASA PER VOI" E' UNA DELLE POCHE CHE NON HA GONFIATO IL SUO EGO MANEGGIANDO PADELLE - "LA POPOLARITA' E' ARRIVATA CHE ERO GRANDE, A 40 ANNI SAI QUALI SONO I TUOI VALORI. PRIMA LAVORAVO NELL'AGRITURISMO DI MAMMA - IL MIO STILE 'CASALINGO'? E' STATA FONDAMENTALE LA SCELTA DI RIMANERE NELLE MARCHE E DI NON SPOSTARMI A MILANO. GUARDO POCO LA TV E NON SEGUO LE TRASMISSIONI DI CUCINA. MI FERIVA QUANDO DICEVANO CHE ERO UN FENOMENO COSTRUITO A TAVOLINO SOLO PERCHE'..." - VIDEO!-
BENEDETTA ROSSI IN VERSIONE CARTONE ANIMATO
BENEDETTA ROSSI IN VERSIONE CARTONE ANIMATO
BENEDETTA ROSSI COL MARITO E IL CANE
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DA DOVE NASCONO I GUAI DI CARLO FUORTES? - IL SUO “PECCATO ORIGINALE” È LA NOMINA DI MONICA MAGGIONI ALLA DIREZIONE DEL TG1. L’EX INVIATA DI GUERRA (SI FA PER DIRE) NON È IN QUOTA PD, BENSÌ GIANNI LETTA. LA SUA NOMINA È STATA UNA CAMBIALETTA CHE DRAGHI HA PAGATO ALL’EMINENZA AZZURRINA - IL PD, CHE HA VISTO CONFERMATO IL MAL-DESTRO SANGIULIANO AL TG2 E LA NOMINA DI SIMONA SALA IN QUOTA M5S AL TG3, È RIMASTO A BOCCA ASCIUTTA. DI QUI L’AZZOPPAMENTO DI FUORTES – INTANTO VIENE ANNUNCIATO DAL SITO DEL “FATTO” IL SILURAMENTO DELLA PIDDINA ILARIA D’AMICO SULLA SALVINIANA RAI2, SOSTITUITA DA GIORGINO, MA FUORTES SMENTISCE….
AVETE VISTO QUAL È L'ALTERNATIVA AL LIBERALISMO? - IL POLITOLOGO FRANCIS FUKUYAMA SPIEGA PERCHÉ VA DIFESA LA DEMOCRAZIA: "PUTIN È DA TEMPO MOTORE DI UNA CAMPAGNA ANTI-LIBERALE GLOBALE, CONDOTTA CON L'AIUTO DI LEADER POPULISTI COME VIKTOR ORBÁN IN UNGHERIA E DONALD TRUMP IN AMERICA. DOPO ESSERE STATI ELETTI DEMOCRATICAMENTE, HANNO MINATO IL SISTEMA CHE LI HA PORTATI AL POTERE. DI SICURO CON L'INVASIONE DELL'UCRAINA, PUTIN HA FATTO CHIAREZZA MORALE: MOSTRANDO QUAL È L'ALTERNATIVA AL LIBERALISMO E QUANTO QUESTA SIA BRUTALE…"
FLASH! – AVVISATE ALBERTO NAGEL! E’ IN PREPARAZIONE L’ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO TRA CALTAGIRONE E FRANCESCO MILLERI, CEO DI ESSILORLUXOTTICA NONCHÉ STRATEGA-EREDE DI LEONARDO DEL VECCHIO, PER DARE IL VIA A UN PIANO PER CONQUISTARE MEDIOBANCA - (MILLERI "DISISTIMA" NAGEL PIU' DI DEL VECCHIO...)
È MORTO SUICIDA ZLATAN VASILJEVIC, L’UOMO CHE HA UCCISO A COLPI DI PISTOLA L’EX COMPAGNA LIDIA MILJKOVIC, 42ENNE DI ORIGINE SERBA, A VICENZA - LA DONNA AVEVA APPENA ACCOMPAGNATO A SCUOLA I DUE FIGLI E AVEVA RIPRESO L'AUTO PER DIRIGERSI NEL LUOGO DELL’APPUNTAMENTO CON L’EX – L’ASSASSINO L’HA FREDDATA MENTRE ERA ANCORA IN MACCHINA E…
MA HANNO IL BRACCINO CORTO O LE VIPERE NELLE TASCHE? – IL CASO DEGLI EX ROMANISTI GERSON E D’AGOSTINO CHE PUR INCASSANDO COMPENSI DA CAPOGIRO, NON PAGAVANO L’AFFITTO – IL BRASILIANO, ORA A MARSIGLIA, A ROMA NON HA LASCIATO UN SEGNO IN CAMPO MA UN DEBITO DI CIRCA 10 MILA EURO, DOPO ESSERE STATO SFRATTATO. MENTRE L'ALTRO EX GIALLOROSSO, GAETANO D'AGOSTINO, È DOVUTO ARRIVARE A UNA TRANSAZIONE…
CAFONALINO - GUALTIERI FORSE SI È SVEGLIATO SULLA QUESTIONE DELLA MONNEZZA? IL SINDACO DURANTE IL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA LISTA CIVICA CAPITOLINA ALL'ACQUARIO ROMANO HA PROMESSO 655 OPERATORI DELL'AMA IN PIÙ PER RISOLVERE L'EMERGENZA RIFIUTI, I PRIMI 155 ENTRO GIUGNO - VERRANNO RADDOPPIATE ANCHE LE DITTE ESTERNE CHE FANNO LA RACCOLTA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE - ALL'EVENTO ERANO PRESENTI MALAGÒ, L'ASSESSORE ONORATO, CHICCO TESTA, KERSTY RANUCCI, MONICA LUCARELLI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TUM-ORE CONTATE - DALL'ASCO, IL CONGRESSO PIÙ IMPORTANTE DEL MONDO PER L'ONCOLOGIA, ARRIVANO OTTIME NOTIZIE NELLA LOTTA AI TUMORI. UNA INNOVATIVA “CHEMIOTERAPIA SMART” È LA NUOVA ALLEATA CONTRO IL CANCRO AL SENO: IL FARMACO HA RADDOPPIATO LA SOPRAVVIVENZA, RIDUCENDO DEL 36% IL RISCHIO DI MORTE DELLE PAZIENTI – L’IMMUNOTERAPIA, INVECE, È L’ARMA CONTRO IL MELANOMA E IL TUMORE AL POLMONE: IL TRATTAMENTO RISVEGLIA LE DIFESE IMMUNITARIE DEL MALATO E…