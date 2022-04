BENEDETTA DEGLI SCANDALI - I CATTOLICI D'IRLANDA SONO INFURIATI PER L'USCITA, IL VENERDì SANTO, DEL FILM "BENEDETTA" DI PAUL VERHOEVEN, BOLLATO COME "SPAVENTOSO" E "BLASFEMO" - AD INDIGNARE E' UNA SCENA IN CUI UNA STATUETTA DELLA VERGINE MARIA VIENE UTILIZZATA COME GIOCATTOLO SESSUALE: "E' PORNOGRAFIA VOYEURISTICA DI MONACHE LESBICHE" - LA PELLICOLA RACCONTA LA STORIA (VERA) DI SUOR BENEDETTA CARLINI CHE NEL XVII SECOLO IN TOSCANA... - VIDEO

Nel fine settimana di Pasqua andrà in onda nel Regno Unito e in Irlanda il thriller “Benedetta” di Paul Verhoeven, la storia (vera) di una suora del XVII secolo, Benedetta Carlini, che fu imprigionata per aver avuto una relazione sessuale con una consorella in un convento in Toscana.

Il film è stato apprezzato in numerosi festival, e negli Stati Uniti, dove è già uscito, ha ricevuto critiche positive. Ma i gruppi cattolici irlandesi sono insorti giudicandolo «spaventoso» e «blasfemo».

In Irlanda, i cattolici si sono infuriati per una scena in particolare in una statua della Vergine Maria viene utilizzata come sex toy. Parlando a Liveline di RTE, l'obiettore John O'Donovan ha dichiarato: «C'è un attacco ai cristiani e al cattolicesimo in tutto il mondo».

E all'inizio della settimana, Damien Murphy, che è un portavoce della Irish Society for Christian Civilization, ha dichiarato: «Questo film è una frode e nient'altro che un palese attacco alla fede cattolica».

«Non c'è modo che un regista descriva Maometto che agisce in modo sessuale. Non c'è un regista a Hollywood o in Europa che oserebbe prendere in giro Maometto o la fede ebraica – semplicemente non accadrebbe».

Il gruppo ha anche lanciato una petizione contro l'uscita del film, definendolo un "insulto" per la data scelta: il Venerdì Santo. La petizione ha raccolto più di 13.000 firme e afferma: «Mi oppongo fermamente e condanno la vostra distribuzione e promozione del film Benedetta di Paul Verhoeven. Offende Dio e innumerevoli cattolici in tutto il mondo».

Il testo continua sostendo che il film è «blasfemo», con «diversi "baci" intensi di Gesù su una suora!, «una statuetta di Maria Santissima usata come giocattolo sessuale" e "pornografia voyeuristica” di monache lesbiche».

Ma Verhoeven ha risposto alla critica: «Non capisco davvero come si possa bestemmiare su qualcosa che è successo nel 1625. Non puoi cambiare la storia, non puoi cambiare le cose che sono successe, l'ho basato sulle cose che sono successe. Quindi penso che la parola blasfemia in questo caso sia stupida».

