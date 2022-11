8 nov 2022 17:00

BENEDETTO XVI IN TRIBUNALE! – IL PAPA EMERITO INTENDE DIFENDERSI IN AULA PER UN’INCHIESTA SUGLI ABUSI DI PRETI PEDOFILI IN GERMANIA CHE LO VEDE COINVOLTO – LA DENUNCIA FU SPORTA DA UN UOMO CHE AFFERMA DI AVER SUBITO ABUSI DA UN PRETE TRASFERITO NELLA DIOCESI DI RATZINGER QUANDO ERA ARCIVESCOVO DI MONACO...