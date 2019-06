BENEFICENZA DA RE – DOMANI AL FORO ITALICO “LA NOTTE DEI RE”, IL MATCH DI CALCETTO DELLE STELLE DEL CALCIO, NON SARÀ SOLO UNO SHOW SPORTIVO, MA ANCHE UN GRANDE EVENTO DI BENEFICENZA PER DONARE FONDI AL BAMBIN GESÙ – L’ARTISTA AGRON HOTI ESPORRÀ UN’OPERA DI 800 METRI QUADRATI, CHE SARÀ DIVISA IN 800 PEZZI: 30 DI QUESTE SARANNO BATTUTE ALL’ASTA – VIDEO

E’ tutto pronto per La Notte dei Re. Il grande evento calcistico in programma domenica 2 giugno allo Stadio del Tennis del Foro Italico. Il match 6vs6 tra il team di Francesco Totti e quello di Luis Figo nasce da un’idea di IFDA – International Football Development Association – per dare nuova vita professionale ai campioni che sono diventati leggende. L’evento è organizzato in collaborazione con Area 62 e GroupM ESP.

Gli ultimi due talenti che parteciperanno a questa grande serata saranno Zvonimir Boban e Florent Malouda. Il croato, ex Milan, farà parte del team di Totti, mentre il francese, ex Chelsea, giocherà nella squadra di Figo.

Sarà dunque una fantastica notte di stelle visti i grandissimi campioni che prenderanno parte all’evento. In particolare, il giorno dopo la Finale di Madrid tra Liverpool e Tottenham, anche al Foro Italico non mancheranno i vincitori che in passato hanno alzato al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie. Sono infatti 26 in totale le Champions League vinte. Il più vincente è Clarence Seedorf con 4 Champions (ben tre squadre diverse: Milan, Ajax, Real Madrid), a seguire Roberto Carlos e Fernando Hierro con 3 (entrambi con il Real Madrid), poi Andrea Pirlo (Milan) e Michel Salgado (Real Madrid) con 2. A vincerla una volta, infine sono stati: Luis Figo (Real Madrid), Angelo Peruzzi (Juventus), Cristian Chivu (Inter), Marco Borriello (Milan), Vitor Baia (Porto), Julio Cesar (Inter), Marco Materazzi (Inter), Esteban Cambiasso (Inter), Dejan Stankovic (Inter), Patrick Kluivert (Ajax), Zvonimir Boban (Milan) e Florent Malouda (Chelsea).

La vendita dei biglietti prosegue sul sito di TicketOne e nei suoi punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale dell’evento: www.lanottedeire.it.

Lo spettacolo non sarà solo sul campo, ma anche nel Villaggio, situato fuori lo Stadio del Tennis, a partire dalle ore 16. RDS 100% Grandi Successi, radio partner de La Notte dei Re, porterà inoltre sul palco due Host d'eccezione: la storica voce dell'emittente Anna Pettinelli, in coppia con l'attore e conduttore Sergio Friscia, celebrerà sul palco i protagonisti del match 6vs6 e accoglierà anche le esibizioni canore e musicali delle artiste Elodie e Dolcenera. L’intrattenimento sul palco, inoltre, vedrà la presenza dei conduttori e dei dj di Dimensione Suono Roma, in particolare dei protagonisti de La Sveglia e La Ritirata dei Gladiatori, che presenteranno le loro gag sul palco, coinvolgeranno il pubblico con giochi e gadget e intervisteranno on stage le stelle del calcio protagoniste del match 6vs6.

Un ruolo centrale sarà dedicato alla solidarietà. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti. L’Ospedale Bambino Gesù, infatti, sta lavorando per realizzare un Istituto pediatrico dei tumori e dei trapianti dedicato alle cure dei bambini e degli adolescenti con leucemie, linfomi, tumori di organi solidi, malattie ematologiche non neoplastiche, trapianti di cellule staminali emopoietiche e di organi solidi. In occasione dell’evento è stato attivato il numero solidale 45535, attraverso cui poter donare 2€ tramite SMS oppure 5€/10€ chiamando da rete fissa.

A La Notte dei Re l’artista Agron Hoti, che vanta alcune sue opere esposte alla Galleria Nazionale di Tirana e ha partecipato a diverse mostre a Parigi, Milano (con Philippe Daverio), Shangai e New York, esporrà un’opera di 800mt2, che rappresenterà il suo "moto espressivo" ed eclettico di comunicare l’arte.

Al termine dell’evento la tela verrà divisa in 800 opere di cui trenta saranno battute all’asta da Christie’s con una mostra di beneficenza presso La Sala delle Armi del Foro Italico. Il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Bambino Gesù e a Fondazione Luis Figo. Inoltre, gli ospiti dell’evento post-partita potranno aggiudicarsi, come cadeaux in ricordo della serata, le foto dell’opera di Agron Hoti che l’artista mette a disposizione di un’altra causa importante. Le 500 foto potranno essere “acquistate”, a fronte di una donazione minima di 50 euro, a sostegno del Comitato Italiano per il WFP, la non profit che promuove e sostiene in Italia il World Food Programme (WFP), l’organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite impegnata a combattere la fame nel mondo.

Il 2 giugno, quindi, il Campo Centrale del Foro Italico si trasformerà in un campo da calcio allestito con sponde laterali, dove le squadre capitanate dai due campioni disputeranno due tempi da 30 minuti ciascuno. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.

Il tema regale farà da filo conduttore durante tutta la serata. Le due squadre, infatti, saranno annunciate da trombettieri, con lo speaker che declamerà il titolo regale di ogni giocatore.

Mentre nel Villaggio, situato fuori lo Stadio del Tennis, l’intrattenimento sarà garantito, oltre che da RDS 100% Grandi Successi, anche da tante altre associazioni. Innanzitutto, dopo aver concesso il patrocinio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, esporrà, all’interno del proprio stand, le 4 Coppe del Mondo vinte dalla nazionale italiana.

In più saranno presenti: Avugì Eventi, che farà divertire i presenti con coreografici balli di gruppo, il Mago Lollo con i suoi spettacoli di magia, Emanuel Simeoni, fumettista ufficiale “DC Comics” di Batman, e la Sport Delivery che allestirà gonfiabili e street sports per tutto il pomeriggio.

Avranno un loro stand anche le associazioni benefiche dei clown dottori di “Ci Metto il Naso” e i Donatori del Sangue del Bambino Gesù. Non potevano mancare a La Notte dei Re, inoltre, il Gruppo storico Romano della Scuola dei Gladiatori e il Museo Dello Sport di Roma, presente con alcuni suoi interessanti cimeli.

Al fianco dei padroni di casa Totti e Figo, scenderanno in campo tanti prestigiosi partner: Toyota, in qualità di Presenting, Garmont, come Main, poi Knorr e Calvè, Cornetto Algida, X-MEN Dark Phoenix, Manpower Group, Nike, Mars e Fisiocrem.

Oltre a RDS 100% Grandi Successi altri due Media Partner seguiranno l’evento: Sky Sport e Corriere dello Sport-Stadio. Sky Sport garantirà una copertura completa dell’evento. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 con ampi pre e post gara. Sky Sport 24 offrirà una finestra aperta tutto il giorno sull’evento: a partire dalle 16, live tutte le fasi di avvicinamento alla partita, con immagini, news, approfondimenti e interviste dal villaggio del Foro Italico. Copertura dedicata anche sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Infine, il Corriere dello Sport-Stadio, il quotidiano sportivo che ha raccontato la storia calcistica di Francesco Totti, supporterà l’evento con un’ampia copertura editoriale.

L’evento “La Notte dei Re” è organizzato da IFDA, l’associazione internazionale costituita da ex calciatori professionisti e manager dello sport che ha l’obiettivo di costruire una nuova vita professionale ai campioni del calcio che sono diventati leggende, “allungandone la carriera” attraverso eventi e iniziative in tutto il mondo.

IFDA ha affidato la produzione dell’evento ad Area 62, realtà esperta, dinamica e in continua crescita, con base su Milano e Roma. Area62 è riuscita a concretizzare un approccio “through the line” su scala nazionale ed internazionale, sviluppando ogni suo progetto di comunicazione integrata in un perfetto mix di conoscenze tecniche e creatività.

GroupM ESP Italy, agenzia di Sport marketing di GroupM, il più grande Gruppo di investimenti media al mondo, è l’advisor strategico de “La Notte dei Re” in qualità di agenzia incaricata della realizzazione della strategia di comunicazione e marketing. GroupM ESP ha infatti definito gli accordi con i Media Partner, e si occupa dello sviluppo commerciale attraverso la costruzione e la proposizione sul mercato pubblicitario delle proposte di sponsorship dell’evento. La creatività porta la firma di Grey, agenzia parte del gruppo WPP.

Squadra Francesco Totti: Peruzzi, De Sanctis, Aldair, Candela, Cassetti, Chivu, Zambrotta, Aquilani, Boban, Perrotta, Pirlo, Pizarro, Tommasi, Borriello, Cassano, Toni.

Squadra Luis Figo: Vitor Baia, Julio Cesar, Roberto Carlos, Hierro, Materazzi, Salgado, Cambiasso, Malouda, Mendieta, Pires, Seedorf, Stankovic, Kluivert, Nuno Gomes.