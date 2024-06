BENNIFER AL CAPOLINEA – JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK VICINI ALLA SEPARAZIONE: HANNO MESSO IN VENDITA LA LORO CASA DA 60 MILIONI DI DOLLARI COMPRATA SOLO UN ANNO FA E SONO STATI AVVISTATI DA SOLI IN DIVERSE OCCASIONI – GLI INUTILI TENTATIVI DI NASCONDERE LA CRISI CON QUALCHE USCITA INSIEME E ORA UN’AMICA CONFERMA: “JEN E BEN STANNO VIVENDO VITE SEPARATE. LEI VA IN GIRO A VEDERE CASE E…”

Estratto dell’articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

Non hanno ancora gettato definitivamente la spugna per il loro matrimonio, ma secondo “radio gossip Hollywood” l’annuncio della separazione fra Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbe imminente, a maggior ragione dopo la decisione della coppia di vendere la villa di Beverly Hills da 60 milioni di dollari, comprata solo un anno fa (e dopo averne viste più di un’ottantina per trovare quella perfetta per le esigenze della loro numerosa famiglia). «Jen e Ben stanno vivendo vite separate, ma non si sono ancora lasciati ufficialmente, stanno solo facendo le cose per conto loro - ha fatto sapere un’anonima fonte a ET -. Avevano iniziato la loro relazione con tanto ottimismo e pensavano che le cose potessero cambiare, ma non è stato così».

Le voci di crisi fra i due girano da diverse settimane e non essere apparsi insieme a un evento pubblico per oltre un mese e mezzo (47 giorni per l’esattezza) non ha certo contribuito a spegnerle. Come pure non hanno aiutato i recenti avvistamenti di coppia che, a dar retta ai vari esperti di linguaggio del corpo, sarebbero stati solo un imbarazzante tentativo di mettere fine ai pettegolezzi, perché dalle immagini si evinceva chiaramente come i due apparissero infelici l’uno in compagnia dell’altra.

«Jen sta andando in giro a vedere case e a fare acquisti per la sua abitazione - ha continuato l’insider - e durante questo periodo di transizione si sta appoggiando sulla madre, sulle sorelle e sui suoi figli. Ben è triste per questa situazione, ma è tutto concentrato sul suo lavoro e sull’essere un buon padre e un buon genitore con Jennifer Garner. Sta facendo affidamento su Matt Damon e sulla sua ristretta cerchia di amici, Matt è sempre stato dalla sua parte e lo appoggia».

[…] La scorsa settimana JLo aveva sorpreso i fan cancellando improvvisamente le date americane del suo “This Is Me” tour, le cui vendite si stavano rivelando insoddisfacenti, spiegando di volersi prendere del tempo «per stare con i figli, la famiglia e gli amici più stretti». E il fatto che il comunicato ufficiale non facesse alcun riferimento al marito Ben non è certo passato inosservato.

