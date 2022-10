BENTORNATE, BEN VESTITE! – GODETEVI IL RED CARPET DELL’ACADEMY MUSEUM DI LOS ANGELES DOVE, PER UNA VOLTA, LE STAR HANNO PUNTATO SU ELEGANZA E CLASSE E NON SOLO SULL’ULTRACAFONAL – AMAL CLOONEY OSCURA IL MARITO CON UN IMPALPABILE VESTITO VERDE - OLIVIA WILDE SPLENDE E MOSTRA LE ZINNE - HAILEY BIEBER BOMBASTICA CON FINESTRA CUT OUT SULL'ADDOME E JULIA ROBERTS... - VIDEO

Alessandra D'Acunto per www.repubblica.it

tilda swinton e alicia vikander

Non era uno dei più grandi eventi annunciati del 2022, eppure il gala dell'Academy Museum of Motion Pictures, realizzato a Los Angeles da Renzo Piano ed inaugurato proprio un anno fa, si è tramutato in una parata di star degna della notte degli Oscar. Alcune stelle del cinema, da Julia Roberts a Tilda Swinton, sono state premiate nella serata che, il 15 ottobre, ha fatto sfilare i suoi elegantissimi ospiti su un red carpet bianco. Una delle celebrità che più ha incantato il pubblico è Amal Ramzi Alamuddin, meglio conosciuta come Amal Clooney.

amal e george clooney

Accompagnata dal marito George, la splendida avvocatessa con cittadinanza britannica, ma di origine libanese, ha scelto di indossare all'Academy Museum Gala un abito lungo verde, con scollo a cuore, gonna velata in tulle e seta e piccole merlettature. Si tratta di una creazione Del Core (dalla collezione resort 2023) con clutch a cofanetto abbinata. Capelli con riga laterale e morbidi boccoli, Amal Clooney ha decorato il décolleté con orecchini pendenti, affermando ancora una volta il suo status di icona fashion.

Le altre star

Accanto ai nomi del cinema, all'Academy Museum Gala non sono mancati i nomi della moda. Parliamo ad esempio di Hailey Bieber, strepitosa in Saint Laurent con finestra cut out sull'addome, e Kaia Gerber, che vestiva Alaïa e che dalla madre Cindy Crawford eredita ogni giorno di più classe e bellezza.

jessica chastain

A proposito di Bieber, l'evento di Los Angeles ha permesso una reunion amichevole tra Hailey Baldwin, attuale moglie di Justin, e Selena Gomez, sua famosa ex, pure presente alla serata con un elegante completo total black Giorgio Armani. Altri look degni di nota sono certamente quelli che hanno puntato sui fiori per stupire, dalla creazione Dior con doppio pattern di Lily Collins all'abito bianco con cappa di Jessica Chastain, firmato Oscar de la Renta. Scintillante Olivia Wilde, attrice e regista fidanzata di Harry Styles, con abito trasparente e strascico di piume Alexandre Vauthier. Emma Stone in Louis Vuitton colpiva con i suoi richiami di pizzo tra abito e collant.

