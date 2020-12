23 dic 2020 20:39

BENVENUTI ALL’INFERNO – TRAGEDIA FAMILIARE PER NINO BENVENUTI: STEFANO, IL FIGLIO 58ENNE, È STATO TROVATO MORTO IN UN BOSCO DEL CARSO. SECONDO GLI INQUIRENTI SI TRATTA DI SUICIDIO - NEL 2016 L'UOMO ERA STATO CONDANNATO AL CARCERE PER UN FURTO DI GIOIELLI ALL'EX COMPAGNA ED ERA ARRIVATO A SCONTARE LA METÀ DELLA PENA PRIMA DI FINIRE AI DOMICILIARI – TRA IL CAMPIONE E IL FIGLIO I RAPPORTI…