BENVENUTI A CHIARALAND, LA STANZA DEI BALOCCHI DEI "FERRAGNEZ" - FEDEZ AFFITTA IL PARCO DIVERTIMENTO DI "GARDALAND" PER FESTEGGIARE I 32 ANNI DELLA MOGLIE E GLI HATERS SI INDIGNANO PER LO SPERPERO DI DENARO: MA ANCORA NON LO AVETE CAPITO CHE PIÙ SOLDI SPENDONO E PIÙ SOLDI GUADAGNANO? TUTTO GRAZIE AGLI SPONSOR CHE FANNO A BOTTE PER I RE MIDA DEI SOCIAL…(VIDEO)

TUTTE LE INSTAGRAM STORIES DEL COMPLEANNO DI CHIARA FERRAGNI A GARDALAND

Lucia Esposito per “Libero quotidiano”

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 2

Chiara Ferragni ha compiuto trentadue anni e, in perfetto stile Ferragni, non si è limitata a spegnere trentadue candeline pensando ad un sogno da realizzare. Lei i desideri non li esprime, li vive. E li condivide. Per celebrare il compleanno (per inciso i festeggiamenti sono durati sette giorni, poi lei si è trasferita a Cannes per presenziare al festival del cinema, con tanto di nuovo look) suo marito Fedez ha affittato a sorpresa il parco dei divertimenti Gardaland che, per una sera, è diventato Chiaraland.

Ma non si è accontentato di un' area riservata come i comuni vip: ha preso proprio l' intero parco e ci ha portato tutti gli amici in pullman. Su e giù tra giochi d' acqua colorati e montagne russe e poi il ricco buffet e fiumi di bibite.

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 21

Chiara, con il suo top di piumette fucsia, si è tuffata dentro montagne di zucchero filato (ma dubitiamo le abbia mangiate davvero), è salita sulle giostre felice come una bambina, ha riso a crepapelle col vento che le pettinava i capelli e miracolosamente non le scompigliava di un millimetro la piega.

Il marito rapper, che il giorno prima aveva trasformato il salone-transatlantico del loro attico e super attico in una serra di rose rosse perché lei, Chiara, i fiori non li riceve a mazzi ma a tonnellate.

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 3

Non pago, Fedez le ha regalato un anello d' oro tempestato di diamanti che non le stringe il dito ma si arrampica come un serpente fino alla falangetta e luccica come le stelle nel deserto.

L'ANELLO DI DIAMANTI Gli intenditori dicono che abbia speso cinquantamila euro, gli odiatori social sono indignati contro questi Ferragnez, i re Mida dei social che trasformano ogni post in oro e ogni evento della loro vita in un' altra occasione per gonfiare il portafoglio.

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 1

Gli invidiosi si scandalizzano perché i due esagerano sempre, perché mostrano al mondo una vita patinata che non può essere autentica, un' esistenza filtrata dalla telecamera dello smartphone il cui unico valore è il numero delle condivisioni ottenute.

Una specie di Grande Fratello coniugale che manda in frantumi il proverbio "tra moglie e marito non mettere il dito" e chiede a tutti, proprio tutti, di mettercelo eccome il dito: sul "like". I Ferragnez fanno soldi e se li godono. Dividono i momenti belli e il loro benessere con parenti ed amici e chissenefrega se non pagano di tasca loro, se a mantenerli sono gli sponsor.

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 20

Chiara e Fedez riescono a fare soldi senza spaccarsi la schiena e questo dà fastidio a tutti quelli che vorrebbero vedere il sudore scorrere a litri sulle loro guance. Dopotutto, il curriculum dei Ferragnez è un susseguirsi di eccessi che spesso sfociano nel kitch o, per dirla in italiano, nel pacchiano. Cominciamo dall' inizio.

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 4

LA TORTA ECCEZIONALE Chiara ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta tv all' Arena di Verona ma dove Romeo e Giulietta hanno consumato il loro dramma d' amore, lei e Fedez hanno suggellato un' unione che non è solamente un affare di cuore.

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 19

La Ferragni ha festeggiato l' addio al nubilato a Ibiza, l' isola spagnola del divertimento, e si è portata dietro una ventina di amiche, ha detto "sì" a Fedez in Sicilia, a Noto (figuriamoci se sceglieva una località sconosciuta...) che per tre giorni da capitale del barocco si è trasformata nel regno dei social, ha documentato mese dopo mese la gravidanza del primogenito Leone che non è nato con la camicia, ma con una dote massiccia di followers.

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 5

La bionda influencer ha un patrimonio di 16 milioni di seguaci che, tradotti in soldoni, equivale a circa 10 milioni l' anno, è diventata un caso imprenditoriale, l' Università di Harvard l' ha invitata a tenere una lezione di marketing, Forbes l' ha inserita tra i trenta giovani più influenti del mondo. È giovane, bella, ricca e si gode i soldi che le piovono sul conto (un suo post può valere 60mila dollari) con parenti ed amici. Dimenticavamo.

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 7

La torta di compleanno non era mica normale, pure il dolce era in stile Ferragnez: tanti colori e infiniti strati. Chissà se Chiara ha trovato un desiderio da esprimere mentre spegneva le candeline... In ogni caso, buon compleanno Ferragni, mille di questi post.

gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 14 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 15 chiara ferragni a cannes con taglio nuovo gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 12 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 13 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 17 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 16 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 11 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 10 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 8 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 9 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 6