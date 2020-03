BENVENUTI NEL MONDO NUOVO - DA NEW YORK A SINGAPORE, DA LONDRA A TOKYO, DA PARIGI A HONG KONG, LO SCENARIO È SEMPRE LO STESSO: IL VUOTO – IL CORONAVIRUS COSTRINGE MILIONI DI PERSONE A CASA E LE CITTÀ SI TRASFORMANO IN LUOGHI DESOLATI…

Paola Cipriani per "www.repubblica.it"

coronavirus, il mondo vuoto 36

Da New York a Singapore, da Beirut a Tokyo, da Parigi a Venezia passando per Nairobi. Lo scenario è sempre lo stesso: il vuoto. L'effetto del coronavirus e, quindi, delle misure restrittive prese dai governi del mondo per contenere la pandemia mostrano metropoli, città, stazioni e strade deserte. Milioni di persone non escono più di casa. Ecco come si presenta il mondo nei giorni del Covid-19

