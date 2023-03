BENVENUTI NELLA MUSK-TOPIA! - IL PROGETTO DI "SNAILBROOK", LA CITTADINA IN TEXAS APPENA ACQUISTATA DA ELON MUSK PER COSTRUIRE UN AGGLOMERATO URBANO PER OSPITARE I DIPENDENTI DELLE SUE SOCIETÀ - IL CENTRO ABITATO AVRÀ 110 APPARTAMENTI DI DUE E TRE STANZE, AL COSTO DI 800 DOLLARI AL MESE, SCUOLE, PALESTRE E SPAZI PER LE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI DI "SPACEX" E "THE BORING COMPANY" - L'ANNUNCIO DI "MR. TESLA" HA DIVISO LA CRITICA, TRA CHI DICE CHE SI TRATTA "DEL FUTURO" E UN PROGETTO PER LO SBARCO SU MARTE, MENTRE ALTRI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

snailbrook

Elon Musk ha comprato una piccola città in Texas, […] si chiamerà […] Snailbrook, una sorta di “città della lumaca”, omaggio a uno dei personaggi del cartone SpongeBob. Avrà piscina, campi da tennis, area giochi, palestra e case modulari con 110 appartamenti di due e tre stanze. E tutto attorno al recinto, telecamere posizionate sopra lunghe file di foglie finte. Per vivere in uno degli appartamenti basterà pagare 800 dollari al mese, […] Bisognerà essere dipendenti delle compagnie di Musk, SpaceX, azienda aerospaziale, o The Boring Company[…].

snailbrook

Snailbrook, che ospiterà il quartier generale delle due compagnie, sta sorgendo alla periferia di Austin, nel mezzo di una distesa verde lungo il fiume Colorado. Musk ha acquistato un’area grande quattro volte Central Park, ci ha messo gli stabilimenti e fatto scavare tunnel di collegamento. […]

I nuovi abitanti di Snailbrook potranno lavorare negli stabilimenti fino a tardi […]. Fuori, altalene per i figli, tapis roulant e una scuola modello Montessori per quindici studenti. […] Per qualcuno è il futuro, il laboratorio prima degli insediamenti su Marte, la vera ossessione del miliardario. Per altri sembra di essere tornati indietro di duecento anni, ai villaggi minerari proprietà di una sola compagnia.

snailbrook

[…] Musk […]dovrà fare domanda per integrare la sua città privata alla contea di Bastrop.Servirà il parere positivo di almeno duecentouno residenti, e del giudice locale. Poi Snailbrook aprirà i cancelli e Musk potrà accogliere i suoi dipendenti, ai quali sarà probabilmente chiesto di firmare un patto di riservatezza per non raccontare come si vive nella sua città. […]

C’è chi dice che Musk proverà a portare avanti il progetto segretamente, in modo da presentarlo a sorpresa prima di lanciare la sua felice vita aziendale. Ma non per sempre: in caso di dimissioni o di licenziamento, l’abitante di Snailbrook avrà 30 giorni di tempo per andarsene.

ARTICOLI CORRELATI

snailbrook snailbrook progetto di snailbrook la citta di musk in texas progetto di snailbrook la citta di musk in texas snailbrook snailbrook