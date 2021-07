BENVENUTI A ZUCKERVILLE! FACEBOOK STA SVILUPPANDO UNA SUA CITTA' PROPRIO VICINO AL QUARTIER GENERALE DELLA SILICON VALLEY - OSPITERA' 1.700 APPARTAMENTI, UN SUPERMERCATO, UN HOTEL E NUOVI UFFICI - LA NUOVA COMUNITA' SI CHIAMERA' "WILLOW PARK" E SARA' DESTINATA SOPRATTUTTO AI DIPENDENTI - ANCHE GOOGLE STA PROGETTANDO IL SUO VILLAGGIO: SARA' A SAN JOSE E SI CHIAMERA'...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Rendering di Willow Park

Facebook sta sviluppando la sua città proprio accanto al quartier generale della Silicon Valley, il che significa che alcuni dipendenti, se scelgono di vivere lì, non dovranno mai lasciare i confini dell'impero in espansione del gigante dei social media.

Il social network di Mark Zuckerberg , che ha 2,9 miliardi di utenti, sta ora progettando di costruire una comunità chiamata Willow Park su un sito di 0,23 chilometri quadrati a Menlo Park, in California.

Rendering di Willow Park 2

Facebook e Signature Development Group sono dietro i piani proposti per la nuova città. Le planimetrie più recenti, aggiornate a maggio, mostrano che lo sviluppo sarà realizzato dove attualmente sorge un complesso industriale e di magazzino monouso. Facebook possiede già molti degli edifici esistenti sul sito.

La comunità potrà contare su 1.729 appartamenti, di cui circa 320 saranno alloggi a prezzi accessibili e fino a 120 unità saranno destinate ad ospitare anziani. La città sarà costruita tra Belle Haven e East Palo Alto, un quartiere ispanico densamente popolato.

Rendering di Willow Park 3

Le unità abitative non saranno esclusivamente per i dipendenti di Facebook. Tuttavia, alcune unità non accessibili verranno probabilmente occupate dai dipendenti di Facebook. La società ha fatto notizia diversi anni fa quando ha iniziato a offrire più soldi al personale se viveva entro 15 chilometri dal campus.

I piani per la nuova città prevedono anche un supermercato, una farmacia, bar e ristoranti e un hotel da 193 camere. I 60.000 metri quadrati di spazio commerciale pianificato saranno costruiti intorno a una piazza cittadina di 6mila metri.

Rendering di Willow Park 4

Separato dalla piazza della città ci sarà un parco pubblico di 16mila metri, un parco sopraelevato di 8mila metri simile alla High Line di New York City e altri spazi pubblici aperti. Oltre agli spazi abitativi e commerciali, Facebook prevede anche di avere 381 chilometri quadrati di nuovi spazi per uffici, riunioni e sale conferenze per la società di social media.

Solo i dipendenti di Facebook potranno accedere agli spazi degli uffici.Il nuovo spazio ufficio consentirà a Facebook di espandersi e assumere circa 3.400 nuovi dipendenti.

Rendering di Willow Park 5

Rendering recenti mostrano un design per lo più modernista per la città, che include un grande edificio a cupola di vetro studiato apposta per i dipendenti di Facebook. Facebook ha presentato per la prima volta una domanda per la città nel 2017 per riqualificare l'ex Parco Scientifico e Tecnologico ProLogis Menlo.

La società e gli sviluppatori hanno trascorso almeno due anni a ottenere commenti pubblici sui piani per Willow Park. Tra le principali preoccupazioni della gente del posto c'era il fatto che la nuova città avrebbe peggiorato il già intenso traffico nell'area e aumentato ulteriormente l'elevato rapporto tra posti di lavoro e abitazioni.

Rendering di Willow Park 6

Facebook ha aggiornato i suoi piani alla fine dello scorso anno per tenere conto di queste preoccupazioni, riducendo il numero di dipendenti del 30 percento e aggiungendo più di 220 case.

Facebook ha anche accettato di dare la priorità alla costruzione del supermercato e di altri servizi della comunità a cui possono accedere i non dipendenti. Il Parco del Comune di Menlo sta ancora esaminando la proposta e sta preparando un Rapporto di Impatto Ambientale.

Rendering di Willow Park 7

Facebook ora si unisce a una serie di aziende tecnologiche che sono coinvolte in progetti di costruzione. L'anno scorso Google ha pubblicato i piani per uno sviluppo "città nella città" di San Jose che aggiungerebbe 2,2 milioni di metri quadrati di uffici e 4.000 case al centro della città.

Il villaggio di Google, chiamato Downtown West, includerebbe negozi, ristoranti, un hotel e centri culturali e di intrattenimento. Potrebbe anche fungere da campus per 25.000 dipendenti di Google.

Rendering di Willow Park 8

Google ha presentato la sua domanda iniziale alla divisione di pianificazione di San Jose nell'ottobre 2019. Google ha accettato di collaborare con la città per garantire che il 25 percento delle case fosse accessibile.

Rendering di Willow Park 10 Rendering di Willow Park 9