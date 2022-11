3 nov 2022 18:35

BENVENUTO IN ITALIA, KVARA! - CHE DISAVVENTURA PER L'ATTACCANTE DEL NAPOLI, KVICHA KVARATSKHELIA: UN GRUPPO DI LADRI SI È INTRODOTTO NELLA SUA CASA DI CUMA, VICINO NAPOLI, E HA RUBATO UN'AUTO - IL GEORGIANO SI TROVAVA NEL SUO APPARTAMENTO AL MOMENTO DEL FURTO, MA NON SI È ACCORTO DI NULLA…