BENVENUTO AL SUD - RUBATA LA FIAT PANDA DI LUCIANO SPALLETTI DAVANTI ALL’HOTEL DI NAPOLI DOVE RISIEDE – IL TECNICO HA DENUNCIATO IL FURTO ALLE FORZE DELL’ORDINE, CHE STANNO CERCANDO DI INDIVIDUARE I RESPONSABILI ANALIZZANDO LE TELECAMERE DI SICUREZZA DAVANTI ALL’ALBERGO – NON È UN PERIODO FORTUNATO PER LE AUTO DEGLI AZZURRI: DUE GIORNI FA ERA STATA RUBATA L’AUTO DI DIEGO DEMME…

Da www.gazzetta.it

LUCIANO SPALLETTI

Una Panda non dovrebbe dare nell'occhio per un ladro d'auto. Ma stanotte quella di Luciano Spalletti, posteggiata sul corso Vittorio Emanuele davanti l'albergo in cui risiede l'allenatore del Napoli, evidentemente ha fatto gola a qualcuno ed è stata rubata.

Il tecnico ha sporto regolare denuncia, ma ovviamente non ci sono retroscena calcistici dietro questo furto. Mirato all'auto, non certo alla persona. Una Panda con cui Spalletti circola in città da qualche tempo.

luciano spalletti

Il tecnico era arrivato a Napoli portandosi la sua Mercedes, che poi evidentemente ha preferito riportare a casa in Toscana optando per un’automobile più da città.

IL DISPIACERE

Spalletti ci è rimasto male perché solitamente parcheggia la sua auto in garage ma giovedì era rientrato abbastanza tardi e sapeva di dover andare al centro sportivo presto. Davanti all’albergo ci sono anche le telecamere della videosorveglianza e i filmati potrebbero essere fondamentali per individuare i responsabili.

SPALLETTI 2

Due giorni fa anche la moglie di Diego Demme ha subito lo stesso “trattamento”. Non ha trovato più la sua auto parcheggiata nei pressi del Parco Virgiliano. La polizia, in ogni caso, esclude correlazione tra i due episodi.