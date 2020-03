A BERGAMO SONO FINITI ANCHE I PRETI – IL DIRETTORE GENERALE DELL’OSPEDALE DI TREVIGLIO, PETER ASSEMBERGS: “IL SACERDOTE SI È SACRIFICATO FINO A QUANDO NON È STATO MESSO IN QUARANTENA. D’ACCORDO CON LA CURIA HO ISTRUITO INFERMIERI E DOTTORI, PER DARE LA BENEDIZIONE A CHI LO DESIDERA…” – VIDEO

"Ho istruito, in accordo con la Curia di Bergamo, gli infermieri e i medici per dare la benedizione a chi la desidera e a chi è in fin di vita. Molti di loro hanno benedetto i malati con un piccolo segno sulla testa e una preghiera a chi lo desiderava. C'era il rischio di non poterli far benedire dal sacerdote che si è sacrificato fino a quando non è stato messo in quarantena". Lo ha detto il direttore generale Asst Bergamo Ovest dell'Ospedale di Treviglio, Peter Assembergs, a Tv2000, commentando la situazione di totale emergenza coronavirus nel bergamasco che ha registrato fino adesso la morte di ben 13 sacerdoti.

L’epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono oltre 30mila e le vittime nel nostro Paese hanno superato quelle cinesi: siamo il paese con più morti al mondo. Il biologo: "Dalla Lombardia numeri insensati".

L'emergenza sta mettendo in ginocchio intere regioni, in particolare la Lombardia. L’Italia è il paese che per primo in Occidente ha messo in campo misure straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di limitare gli spostamenti. Un modello che stanno iniziando a imitare in tutto il mondo.

Ancora si attende l'arrivo del picco, mentre gli scienziati cercano di stimare quando arriverà e le strutture sanitarie combattono ora dopo ora per reggere l'urto dei contagiati.

