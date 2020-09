papa francesco con andrea monda al liceo albertelli

In Vaticano è cominciata una nuova stagione di Dr. House. Il regista è Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano, nonché nipote meno dotato del defunto Riccardo Misasi, ministro dc della Pubblica Istruzione.

Lì, sul giornale ufficiale della Santa Sede, tale Lucio Coco ha pubblicato una serie di articoli sugli archiatri, cioè i medici dei papi, nella storia. Figure defilate ma ovviamente decisive e che aiutano a capire come vanno le cose nell’antica corte che papa Francesco detesta, senza accorgersi del cortile, e del pollaio, che ha intorno.

Ratzinger Patrizio Polisca

Nelle pagine culturali del foglio vaticano, l’ultimo articolo sugli archiatri, quello dedicato al Novecento, non era soltanto reticente al limite del ridicolo, ma sbagliava clamorosamente il nome del più famigerato, e cioè Riccardo Galeazzi Lisi.

JOSEPH RATZINGER

Costui è diventato infatti Riccardo Galeazzi Nisi, e in un sommario è stato addirittura trasformato in Galeazzo Nisi (mentre più avanti Wojtyla è diventato Woytila, con la sussiegosa “l” polacca tagliata, evidente lascito grafico dei 27 anni in cui regnò il pontefice slavo, che si accompagna però all’imperdonabile scambio tra “j” e “y”).

L’autore si spinge imprudentemente fino a Benedetto XVI e scrive dunque anche di Renato Buzzonetti, che il papa bavarese aveva ereditato da Giovanni Paolo II, ma rimuove del tutto il suo collega Patrizio Polisca, che segue tuttora Joseph Ratzinger (e che l’ha accompagnato di recente in Baviera nella visita al fratello Georg morente).

FABRIZIO SOCCORSI

La ragione è presto detta: Polisca è stato anche il primo medico di Bergoglio, che all’improvviso ha deciso di sostituirlo con Fabrizio Soccorsi, poi messo da parte anche lui, senza successori ufficiali. Il motivo? Secondo gli immancabili spifferi vaticani, l’incazzoso pontefice argentino, fidandosi dei suoi giovanili studi chimici, non sopporta i medici e preferisce curarsi da solo.

Renato Buzzonetti e ratzinger

Ma torniamo a Galeazzi Lisi, l’oscuro oculista divenuto l’archiatra di Pio XII. Il medico venne mantenuto nella sua carica nonostante una caratteristica non proprio adatta al suo ruolo: aveva continuo bisogno di denaro che perdeva al gioco e nella prima metà degli Anni ‘50 divenne l’informatore, ovviamente ben pagato, di giornalisti e testate. Fino a vendere le foto di papa Pacelli sul letto di morte a giornali e rotocalchi. «Sembra che ci sia stata una incrinatura nel patto che lega medico e paziente» sintetizza serafico il quotidiano vaticano.

Renato Buzzonetti

Più avanti l’autore dell’articolo sfida la lingua italiana, descrivendo in termini contorti e surreali Mario Fontana, l’archiatra di Paolo VI: «La sua persona la si vede stilare e sottoscrivere un referto per una ferita di arma da taglio infertagli da un attentatore nell’aeroporto di Manila il 27 novembre 1970», il pittore boliviano Benjamín Mendoza, autore del fallito attentato che venne subito immortalato sui muri di Milano dalla scritta «Mendoza, grazie lo stesso». Nulla invece si legge della tormentata storia sanitaria di Giovanni Paolo II.

Papa raffreddato

A questo punto è d’obbligo chiedersi se il direttore del giornale sappia qualcosa di storia, ma anche se legga gli articoli di cui autorizza la pubblicazione. Se qualcuno lo interrogasse gli si può suggerire la risposta del suo storico predecessore Giuseppe Dalla Torre a un ambasciatore che gli chiedeva conto indignato di un articolo uscito sul foglio vaticano: «Quale articolo, eccellenza? Io L’Osservatore Romano non lo leggo!».

L’AGGHIACCIANTE STORIA DI RICCARDO GALEAZZI LISI

Papa anti medici

Secondo la storia ufficiale Riccardo Galeazzi Lisi, per gli amici Ricky se solo avesse avuto amici, si laureò nel 1915 in Medicina applicata allo smaltimento dei rifiuti risultando il migliore del suo corso, che oltre a lui annoverava come studenti Virna la scimmia tabagista e un vecchio in coma da sedici anni.

Successivamente furono molti i colleghi che contestarono il titolo di studio di Galeazzi Lisi. In effetti c'era qualcosa di sospetto:

I professori che avevano firmato il suo libretto avevano tutti la medesima calligrafia. E tutti si firmavano con delle X.

Galeazzi Lisi

La Facoltà di medicina nel 1915 non era agibile perché era stata bombardata.

Il rettore era suo padre.

Ai suoi accusatori Galeazzi Lisi rispondeva dicendo: "Hai una scarpa slacciata", dopodiché aspettava che si chinassero, li colpiva in testa con un cric e tumulava i corpi in aperta campagna.

Primi impieghi

Sì, Galeazzi Lisi era anche un valente dentista.

In quanto neolaureato nemmeno tanto intelligente Galeazzi Lisi trovò lavoro come anatomopatologo a progetto in un obitorio di Roma. Le giornate passavano liete e felici, tra qualche dente d'oro sottratto a un morto e una diagnosi fatta alla cazzo di cane.

"È morto di cause naturali, senza dubbio alcuno!" - diceva di un magrebino preso a sprangate e arso vivo da una banda di skinhead.

Pio XII

"Le analisi hanno evidenziato la presenza di una strana sostanza... è stricnina, senza dubbio alcuno! Arrestate i parenti, l'hanno avvelenata!" - diceva di una vecchietta morta placidamente nel sonno.

"Le diagnosi non le ho fatte io. Ricordo che toccavano a quello nuovo, come si chiama? Albertozzi! Le ha fatte Albertozzi, senza dubbio alcuno! Licenziatelo immediatamente, è un incompetente quello lì!" - diceva quando i suoi superiori volevano sapere di chi fosse la colpa dell'ennesimo macroscopico errore.

Pio XII e Galeazzo Lisi

Fu dopo trent'anni di onorata carriera e quarantotto colleghi licenziati che Riccardo Galeazzi Lisi si licenziò dall'obitorio: era diventato così abile e veloce nell'arte di preservare i cadaveri dalla putrefazione che poteva imbalsamare una persona mentre quella faceva un sonnellino. Quello fu anche il motivo per cui si licenziò: ma la colpa era del suo assistente, che aveva il vizio di sdraiarsi sui lettini per le autopsie e che quando dormiva pareva morto.

riccardo galeazzo lisi 9

Medico del Vaticano

Nel 1953 fece il grande salto e partecipò a un concorso per diventare archiatra pontificio. Quando gli spiegarono che archiatra significa medico del papa era troppo tardi: Galeazzi aveva vinto il concorso. Anche perché gli unici candidati oltre a lui erano Virna la scimmia tabagista e un vecchio in coma da cinquantaquattro anni.

Che beffa! Da aspirante ginecologo per top model brasiliane a medico personale di Pio XII, un povero rincitrullito che girava con un buffo cappello bianco, pensava di parlare con Dio e alla veneranda età di settant'anni era ancora vergine!

Pio XII e Galeazzo Lisi

Registrazione audiovisiva degli ultimi istanti di vita di Pio XII.

riccardo galeazzo lisi 7

Quello stesso anno fu chiamato a far parte della commissione che doveva stabilire a chi appartenessero le ossa umane rinvenute durante gli scavi nelle grotte vaticane.

Galeazzi le attribuì all'apostolo Pietro. Inutilmente gli altri membri della commissione cercarono di spiegargli che erano i resti di un muratore albanese.

« Ma guarda! Il cappellino fatto con la carta, la canottiera sporca di malta, la mano che ancora stringe la cazzuola! E qua, nell'angolo, c'è persino un permesso di soggiorno scaduto! È un muratore albanese, ti dico! »

Papa Pio XII

Galeazzi Lisi fu irremovibile e le ossa divennero una reliquia che aumentò i già smisurati introiti della Chiesa. Pio XII lo ripagò nominandolo membro onorario della Pontificia Accademia delle Scienze.

In realtà lo fece per via di un vecchio debito nei confronti del medico, che aveva mantenuto il più stretto riserbo sui suoi dolori lancinanti all'ano e sul vasetto di vasellina ritrovato sul suo comodino.

riccardo galeazzo lisi 2

Lo scandalo

Una mercoledì mattina, mentre vomitava con la testa nel water dopo la solita sbronza, i suoi due neuroni fecero contatto e Riccardo Galeazzi Lisi inventò lì per lì una rivoluzionaria tecnica imbalsamatoria. Dopo averla testata sul suo gatto corse a proporla a Pio XII, dato che secondo tradizione tutti i pontefici vengono imbalsamati purtroppo solo dopo la morte. Pio XII era assai restio all'idea che il suo corpo dovesse essere denudato e manipolato.

Per convincerlo Galeazzi estrasse dalla tasca una mano perfettamente imbalsamata.

Pio XII e Galeazzo Lisi

- Galeazzi Lisi: “Questa mano appartiene a una guardia svizzera. L'ho trattata con la mia nuova tecnica. Come vede è estremamente efficace.”

- Pio XII: “Notevole, in effetti...”

- Da fuori: “AAAAAAAARGH!”

- Pio XII: “Cos'erano quelle urla?”

- Galeazzi Lisi: “Oh, sarà la guardia svizzera a cui ho tagliato la mano che si risveglia. Ho dovuto sedarlo, sa? Non me la voleva prestare.”

riccardo galeazzo lisi 3

Pio XII accettò di venir imbalsamato da Galeazzi. Sancirono l'accordo con una stretta di mano (svizzera).

Il 9 ottobre 1958 il pontefice tirò le cuoia dopo lunga agonia: erano più di ottant'anni che pisciava da seduto. La carcassa aveva appena iniziato a puzzare quando Galeazzi Lisi si presentò con la cassetta dei ferri e un grembiule da barbecue.

"Ci penso io" - disse ai presenti, e si chiuse nella stanza col morto.

La riuscitissima imbalsamazione. Il tanfo di papa frollato impregnò la camera ardente e causò alla moltitudine di fedeli svenimenti e allucinazioni, che furono interpretati come manifestazioni divine.

Quando ne uscì, tre ore dopo, era sudaticcio e ricoperto di pus e altri liquidi organici repellenti benché appartenenti al papa. Nella stanza c'era un persistente odore di vecchiume, incenso e fiamma ossidrica. Il corpo di Pio XII era avvolto in uno spesso strato di carta da imballaggi insieme a spezie ed erbe aromatiche. Nella bocca aveva un arbre magique, per mantenere l'alito fresco.

riccardo galeazzo lisi 1

I portantini presero in consegna la salma. Nessuno badò al sommesso mormorio di scarico intasato che proveniva dal corpo. Durante il trasporto il mormorio si tramutò in brontolio di stomaco, e poi in lieve scossa tellurica.

I portantini spaventati aprirono con circospezione la bara: in quel momento il corpo di Pio XII, gonfio e violaceo, si squarciò con un boato assordante e l'onda d'urto si propagò per 500 metri. I portantini, un cane che stava pisciando all'angolo e una donna che in quel momento stava guardando fuori dalla finestra vennero dilaniati dall'esplosione degli intestini e dei gas putrefattivi di Sua Santità.

riccardo galeazzo lisi 13

Ma quello fu il minore dei mali. Nello stesso momento Chi, Novella 2000, Famiglia Cristiana e tutte le maggiori testate scandalistiche uscirono in edicola con edizioni straordinarie che titolavano: « Imperdibile: tutti gli scatti osè di Pio XII! »

Riccardo Galeazzi Lisi aveva infatti approfittato della sua intimità col papa per costringerlo nei suoi ultimi istanti di vita a indossare costumi scabrosi e poi fotografarlo. Le immagini di Pio XII travestito da Wonder Woman, crocerossina, Hulk, Karl Marx e perfino da diavoletto fecero il giro del mondo.

A causa dell'oltraggiosa speculazione Galeazzi fu radiato dall'Ordine dei medici, fu bandito dal Vaticano e non gli strapparono la tessera dell'autostrada solo perché era plastificata.

Pio XII

Nel 1960 scrisse un libro intitolato ''Come far scoppiare la pancia a un papa'' e altri trucchi per ravvivare un party. Successivamente si ritirò a vita privata, concedendosi solo qualche sporadica presenza su Youtube con video in cui insegnava a imbalsamare il proprio nonno morto in modo da ritirare lo stesso la pensione.