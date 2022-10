3 ott 2022 13:08

BERGOGLIO HA UNA BENEDIZIONE PER TUTTI: OGGI I TARTUFI, DOMANI LE CIPOLLE DI TROPEA? - IL 5 OTTOBRE PAPA FRANCESCO BENEDIRÀ I TARTUFI DONATI DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE TARTUFAI ITALIANI ALLA CARITAS, CHE LI CUCINERÀ PER I 400 SENZATETTO CHE ANDRANNO A MANGIARE ALLA MENSA DI COLLE OPPIO - AL PAPA SARÀ REGALATO UN UTILE VANGHETTO PER...