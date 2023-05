26 mag 2023 14:57

BERGOGLIO HA LA FEBBRE – IL VATICANO HA CANCELLATO TUTTE LE UDIENZE DEL PONTEFICE PREVISTE PER OGGI: NON ERANO PREVISTI INCONTRI CON GRUPPI, MA IL SANTO PADRE NON HA RICEVUTO NEANCHE SINGOLE PERSONE, A CAUSA DI UNA INDISPOSIZIONI – LA SALA STAMPA VATICANA PARLA DI “UNO STATO FEBBRILE”