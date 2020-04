7 apr 2020 17:14

BERGOGLIO, MA NON STARAI PARLANDO DI GEORGE PELL, VERO? - NEL GIORNO DELL’ASSOLUZIONE DEL CARDINALE AUSTRALIANO, IL PAPA DIFFONDE UN TWEET CON UN RIFERIMENTO NEANCHE TROPPO VELATO ALLA VICENDA GIUDIZIARIA DEL PRELATO: “IN QUESTI GIORNI DI QUARESIMA ABBIAMO VISTO LA PERSECUZIONE CHE HA SUBITO GESÙ, COME È STATO GIUDICATO CON ACCANIMENTO, PUR ESSENDO INNOCENTE. PREGHIAMO PER TUTTE LE PERSONE CHE SOFFRONO PER UNA SENTENZA INGIUSTA A CAUSA DELL’ACCANIMENTO…”