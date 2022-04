BERGOGLIO NON HA SFONDATO: IL CATTOLICESIMO IN AMERICA LATINA E' IN DECLINO - LA PERCENTUALE DI PERSONE CHE SI IDENTIFICANO COME CATTOLICI E' SCESA DAL 70% DEL 2010 AL 57% NEL 2020 - IN COMPENSO SONO CRESCIUTE LE FEDI EVANGELICHE: IN BRASILE PER ESEMPIO I SUOI SEGUACI SONO AUMENTATI DEL 3% NEL 2000, DEL 18% NEL 2010 E DEL 22% NEL 2020 - IL CAMBIAMENTO E' IN PARTE DOVUTO AL FATTO CHE I GIOVANI HANNO PIU' RELIGIONI TRA CUI SCEGLIERE, MA...

Secondo gli ultimi dati, il cattolicesimo sta perdendo la presa in America Latina perché è cresciuta la percentuale di persone che affermano di identificarsi come evangelici.

Un dato importante, perché la Chiesa cattolica ha storicamente influenzato le leggi e la politica dell'America Latina. Il suo declino sta iniziando ad avere un impatto sulle politiche di alcuni paesi, anche se altre fedi crescono.

Ad esempio, diversi paesi hanno recentemente depenalizzato l'aborto, riconosciuto il matrimonio gay e spinto per i diritti dei transgender.

Nel complesso, il numero di latinoamericani che hanno affermato di non avere una religione è balzato di sei punti percentuali dal 2010 al 2020, secondo il più recente Latinobarómetro, il principale sondaggio regionale annuale.

Latinobarómetro ha rilevato che la percentuale di persone che si identificano come cattoliche è scesa dal 70% nel 2010 al 57% nel 2020.

In compenso sono cresciute le fedi evangeliche. Lo studio mostra che in Brasile, il numero di intervistati che si sono identificati come evangelici è passato dal 3% nel 2000 al 18% nel 2010 e al 22% nel 2020. In Guatemala, queste cifre sono passate dal 19% al 34% al 41%.

Un crescente gruppo evangelico ha recentemente cercato di approvare misure che vietano completamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso e una pena fino a 10 anni in caso di aborto. La legge è stata demolita dopo che il presidente ha detto che non avrebbe firmato.

Il cambiamento nelle credenze religiose è in parte dovuto al fatto che i giovani hanno più fedi tra cui scegliere, ha affermato ieri il professore di studi religiosi Andrew Chesnut della Virginia Commonwealth University in una conferenza a Città del Messico.

Ha aggiunto che le fedi protestanti e altre fedi cristiane hanno rafforzato la sensibilizzazione, così come forme alternative di spiritualismo, come i movimenti New Age che incorporano le tradizioni mesoamericane.

Lo studio Latinobarómetro mostra che anche la fiducia nella Chiesa cattolica è ai minimi storici, in particolare in Argentina e Uruguay, dove la chiesa è stata accusata di aver chiuso un occhio sulle violazioni dei diritti umani da parte di dittature passate, e in Cile, dove sono esplosi numerosi scandali sessuali negli ultimi anni.

Papa Francesco, il primo latinoamericano a guidare la Chiesa cattolica, si è persino scusato per i "danni irreparabili" di questi ultimi casi dopo una visita in Cile nel 2018. Sì, ma il cattolicesimo rimane socialmente radicato nella cultura latinoamericana. Molti celebrano ancora tradizioni cattoliche come Día de los Reyes Magos (il giorno dei tre re).

I dati del Pew Research Center mostrano che anche i latinoamericani negli Stati Uniti si sono allontanati dal cattolicesimo negli ultimi anni, mentre la laicità cresce in tutto il mondo.

Metodologia: Latinobarómetro ha condotto 20.204 interviste in 18 paesi tra il 26 ottobre 2020 e il 26 aprile 2021. Il margine di errore è del 3% per i dati specifici per paese e dell'1% per i dati a livello regionale.