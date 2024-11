BERGOGLIO SNOBBA MACRON – IL PAPA ANNUNCIA CHE IL 15 DICEMBRE SARÀ AD AJACCIO, IN CORSICA. È IL TERZO VIAGGIO DEL PONTEFICE IN FRANCIA SENZA ANDARE A PARIGI – ALL’ELISEO SONO PERPLESSI: MACRON AVEVA INVITATO IL SANTO PADRE A PARTECIPARE ALLA RIAPERTURA DI NOTRE DAME, RESTAURATA DOPO L’INCENDIO DI CINQUE ANNI FA. MA SEMBRA CHE FRANCESCO SI SIA SENTITO TIRATO PER LA TONACA...

Per la terza volta in Francia, per la terza volta senza andare a Parigi. Papa Francesco visiterà Ajaccio, la capitale della Corsica, il prossimo 15 dicembre, andata e ritorno lo stesso giorno, ma non farà tappa nella capitale francese, lasciando perplessi tanto i parigini quanto l’Eliseo: Emmanuel Macron aveva invitato il Pontefice a partecipare alla riapertura di Notre Dame, restaurata dopo l’incendio di cinque anni fa, il prossimo sette dicembre.

Strasburgo e Marsiglia

Ma già nei due precedenti viaggi in Francia Jorge Mario Bergoglio non era andato a Parigi: a novembre del 2014 è andato a Strasburgo, ma “per parlare all’Europa” (è intervenuto al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa), e a settembre del 2023 è andato a Marsiglia, “ma non è un viaggio in Francia”, tornarono a spiegare in Vaticano (Francesco partecipò a un colloquio sulle migrazioni nel Mediterraneo, ospite dello stimato cardinale Jean-Marc Aveline).

Ora, dopo svariati giorni di attesa per un annuncio ampiamente anticipato, la sala stampa della Santa Sede conferma il viaggio in Corsica, la prima volta di un Pontefice sull’isola.

Il cardinale francescano

Ad Ajaccio il Papa troverà ad attenderlo dal fidato e giovane cardinale Francois-Xavier Bustillo, francescano conventuale, uno dei numerosi cardinali che Francesco stesso ha nominato, piuttosto conservatore in dottrina, politicamente navigato, carismatico e gioviale. […]

Tirato per la tonaca

Quanto alla capitale francese, in realtà, Bergoglio, a quanto è filtrato nei mesi scorsi dalle sacre stanze, ha inizialmente preso in considerazione l’ipotesi di partecipare alla riapertura di Notre Dame, la cattedrale distrutta da un incendio che si è caricata del valore simbolico di un cristianesimo che, nel vecchio continente, non è incrollabile come in passato.

Ma più recentemente si è sentito tirato per la giacchetta, o meglio per la tonaca, quando sono cresciute le pressioni per convincerlo ad andare a Parigi. E, nonostante con Macron abbia intessuto in questi anni un rapporto cordiale, alla fine il Papa ha deciso – lo ha comunicato nettamente sul volo di ritorno dall’Asia a settembre scorso – di non andare nella capitale francese. Per la terza volta.

