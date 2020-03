BETTINI, FIAT LUX – GOFFREDONE ENTRA NEL CDA DELL’ISTITUTO LUCE MA NON SARÀ IL PRESIDENTE: HA TROPPO DA FARE A DIRIGERE LE MOSSE DI ZINGARETTI - AL POSTO DI CICUTTO ALLA BIENNALE DI VENEZIA, FRANCESCHINI E BETTINI HANNO DESIGNATO MARIA PIA AMMIRATI, GIÀ DIRETTORE DI RAI TECHE E VICE DI RAI UNO, DA SEMPRE IN QUOTA PD

Giuseppe Serao per “la Repubblica - Roma”

Dirigente televisiva, scrittrice e giornalista: Maria Pia Ammirati è il nuovo presidente dell' Istituto Luce Cinecittà. Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, l' ha designata nuova responsabile della società pubblica che opera come braccio operativo del Mibact, una delle principali realtà del settore cinematografico.

Ammirati prenderà il posto di Roberto Cicutto recentemente nominato da Franceschini alla guida della Fondazione La Biennale di Venezia. Il consiglio amministrazione dell' Istituto Luce- Cinecittà si completa con la designazione di Goffredo Bettini e Annalisa De Simone. «Quella di Maria Pia Ammirati - ha sottolineato Franceschini - è una nomina autorevole per una delle principali realtà del settore cinematografico e audivisivo».

La designazione è stata accolta con soddisfazione da gran parte delle forze politiche: congratulazioni ad Ammirati sono state espresse, oltreché dall' ex presidente dell' Istituto Luce, Roberto Cicutto, da Giacomo Portas, deputato del Pd e leader dei Moderati, da Enzo Maraio, segretario del Partito socialista italiano, da Fabrizio Cicchitto, ex deputato di Fi-Pdl, oggi presidente dell' associazione Riformismo e Libertà.

Maria Pia Ammirati ha alle spalle una lunga carriera in ambito televisivo, cinematografico e culturale. Dal luglio 2014 è stata direttore di Rai Teche, dal 2016 a maggio 2019 è stata responsabile dei contenuti digital di RaiPlay, dall' agosto 2009 vice direttore di RaiUno con delega sul Day time, dal 2006 è stata capo struttura di Raiuno con la responsabilità di Uno Mattina e dei programmi di approfondimento. Nel 2000 è stata nominata a Raiuno come responsabile della Segreteria di Rete, poi capo progetto della struttura Attualità e informazione, e nel 1997 Capo progetto con la responsabilità dei programmi di attualità.

Nel 1994 Ammirati ha lavorato alla struttura culturale della Rai, prima Dse oggi Rai Cultura, come conduttrice e autore di programmi come " Media Mente", " Gorgia", " 42 Parallelo", speciali dedicati alla storia del Festival del Cinema di Venezia, al Festival di Spoleto e alla storia della Scala di Milano, con interviste a scrittori e artisti. Il suo ingresso in Rai risale al 1992. Dopo aver lavorato, dal 1990, come insegnante nei licei pubblici, Ammirati ha svolto pratica giornalistica presso quotidiani e riviste.

