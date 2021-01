BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - NELLA CASA DEL GFVIP, LE PERLE AGROALIMENTARI ITALIANE CONTANO ZERO! UN FORMAGGIO (DOP) COME IL GORGONZOLA VIENE TRATTATO CON DISPREZZO DA ANTONELLA ELIA CHE SFOTTE SAMANTHA DE GRENET CHE NE E' STATA TESTIMONIAL - E IL VINO IN QUELLA CASA NON VIENE NÉ DEGUSTATO NÉ CAPITO: PIÙ CHE ALTRO SI TRACANNA...

Cristiana Lauro per Dagospia

Se è vero che GFVIP è l’hasthag più seguito al mondo (non l’ha detto la sora Franca del terzo piano, ma Alfonso Signorini), la parte iniziale dell’ultima puntata del programma andata in onda è desolante per un paese produttore agroalimentare come il nostro che si piazza ai primi posti per le esportazioni di vini e formaggi di altissima qualità. Ovvero i migliori e i più richiesti. Purtroppo questo bel pezzo di cultura dell’Italia è ignoto al team che gestisce i conviventi, per lo più influencer, brucatastiere (voce del verbo brucare), della casa/sauna/palestra/piscina/studio a Cinecittà.

Antonella Elia, opinionista fissa nella diretta in studio di Alfonso Signorini ed ex valletta di una serie di compianti conduttori TV come Corrado, Raimondo Vianello, Fabrizio Frizzi e Alberto Castagna, nonché veterana dei reality (dove non ha mai visto la finale perché il pubblico la mandava a casa prima) ha rimesso piede, per una sera, nella casa GFVIP.

Obiettivo: una partita di offese contro Samantha de Grenet. A parte la scenata becera fra due che in un momento di particolare entusiasmo definisco signore, trovo ingiustificabile il disprezzo di Elia nei confronti di un noto prodotto italiano: il Gorgonzola, formaggio erborinato che vi ricordo essere nei primi posti fra le DOP (che è una certificazione, un marchio di tutela giuridica) più esportati in tutto il mondo.

Antonella Elia si è lagnata con de Grenet, apostrofandola in totale disprezzo, come la regina del gorgonzola. O, meglio, per avere all’attivo, come pezzo di maggior richiamo del suo curriculum e della sua carriera, l’essere stata testimonial di uno dei più noti prodotti agroalimentari italiani. Che bel messaggio di amore per il nostro paese! Il tutto gestito a cavalcioni fra un “sei una stronza” e altre ghiottonerie del genere. Carezze da ballatoio, in salsa di bigodini e battipanni.

E a proposito di agroalimentare italiano - che difendo oggi più che mai - resta vivo il discorso del vino all’interno della casa GFVIP. Scorre a fiumi, sgarganellato senza la minima conoscenza del contenuto della bottiglia, della zona di provenienza e in barba al fatto che il vino contenga alcol che non è una vitamina o un ricostituente. Alla faccia del consumo consapevole! Sono prodotti italiani, conosciamoli, impariamo a parlarne e a difenderli, please!

