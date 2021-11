BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - DOMANI SARÀ PRESENTATA, IN FRANCIACORTA, L’ATTESA GUIDA MICHELIN ITALIA 2022. MASSIMO DE MARCO SU "DISSAPORE" SI CHIEDE SE “ANCHE QUEST’ANNO I GIUDICI DELLA ROSSA RESTERANNO SORDI ALLE SUGGESTIONI DELLE TIFOSERIE GASTROFREGNE…” - "LA GUIDA ROSSA FAREBBE BENE AD ASSEGNARE QUALCHE STELLA ALLE DIVERSE TRATTORIE STORICHE CHE OFFRONO QUALITÀ COSTANTE E BUON SERVIZIO…"

Cristiana Lauro per Dagospia

L’uscita della Guida Michelin Italia 2022 è imminente, la premiazione si svolgerà il 23 novembre in Franciacorta alle 17.30. Nel caso, potete seguire la diretta sui social.

Massimo De Marco su Dissapore si chiede se “anche quest’anno i giudici della rossa resteranno sordi alle suggestioni delle tifoserie gastrofregne…”

In effetti, la definizione descrive perfettamente il popolo degli interessati alle proiezioni/premiazioni. I quali probabilmente non saranno gli acquirenti di quella che è oramai una bussola per turisti, clamorosamente in ritardo sia nel togliere che nel dare.

De Marco (non da solo) attende con partecipazione e speranze, la seconda stella per Lido 84 di Riccardo Camanini (Gardone Riviera, BS). Tuttavia ricordiamo che fu Enzo Vizzari a parlarne per primo diversi anni fa con entusiasmo e analisi pienamente condivisibili.

Sempre Enzo Vizzari, direttore de Le Guide de L’Espresso, riguardo alla Michelin dice: “È l’unica guida che cambia la vita di un locale. Più di tutte, a partire dalla mia. Ma facciamo un mestiere diverso.”

Il problema è che quando un locale conquista la prima, ambita e utilissima stella, inizia a rincorrere la seconda e poi la terza. Tutto questo non produce grandi profitti, più spesso debiti dovuti a investimenti poco sostenibili.

Gli chef dovrebbero sapere che a un ego grosso come una mongolfiera non sempre corrispondono fatturati e, soprattutto utili, cioè guadagno a fine anno.

Credo che la Guida Michelin Italia farebbe bene ad assegnare qualche stella alle diverse trattorie storiche che offrono qualità costante e buon servizio, insieme a una cucina regionale che mantiene alta la qualità attraverso piccoli produttori artigianali proposti con alto rispetto della nostra tradizione. Forse la più importante e unica al mondo, anche rispetto a quella francese. Sarà per questo che la Guida Michelin premia diffusamente in Francia questo tipo di ristorazione e in Italia invece no?

