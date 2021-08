LA PRESIDENZA BIDEN, DOPO APPENA 7 MESI FA, STA SVANENDO COME UN PROFUMO SCADENTE: SE VUOLE SOPRAVVIVERE, DEVE SOLO PENSARE A COME VENDICARE I 13 MILITARI USA UCCISI - TRANNE PAOLO MIELI, TUTTI SOTTOLINEANO IL VIZIO AMERICANO DI NON FIDARSI DEI LEADER EUROPEI - A QUESTO PUNTO, BIDEN NON PUÒ NEMMENO PENSARE DI NON PARTECIPARE AL G20 STRAORDINARIO SULL’AFGHANISTAN. ORA DRAGHI ATTENDE IL VIA LIBERA CINESE DI XI JINPING - E’ INCREDIBILE COME NESSUN GIORNALONE, TRA UN PEZZO E UNA FOTO DEDICATO AL CONSOLE TOMMASO CLAUDI, IN CUI SALVA UN BIMBO AFGHANO, ABBIA CENSURATO LA DECISIONE DELLA FARNESINA DI FAR RITORNARE CON IL PRIMO VOLO MILITARE (SIC), L’AMBASCIATORE ITALIANO A KABUL, VITTORIO SANDALLI. DI SOLITO, L’ULTIMO A PARTIRE E' IL DIPLOMATICO…