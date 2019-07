IN BICI VERSO LA MORTE – UNA 29ENNE DI BOLOGNA È STATA TRAVOLTA DA UNA BETONIERA MENTRE IN BICICLETTA PERCORREVA LA WANDSWORTH ROAD, NELLA ZONA SUD-OVEST DI LONDRA: SUL POSTO SONO ACCORSI I MEDICI, MA PER LEI NON C’È STATO NULLA DA FARE – LA STUDENTESSA MODELLO AVREBBE DOVUTO LAUREARSI TRA POCHI GIORNI…

Alessia Strinati per "www.leggo.it"

Avrebbe dovuto laurearsi tra pochi giorni, ma è morta in un tragico incidente. Giovanna Cappiello, 29enne di Casalecchio (Bologna) è stata travolta da una betoniera mentre in bicicletta percorreva la Wandsworth Road, a Battersea, nella zona sud-ovest di Londra, dove viveva da un anno per frequentare un corso in Interior design.

Non si conoscono i dettagli dell'incidente e a riportare la notizia è stata la stampa locale. Pare che la 29enne stesse in bicicletta quando è passata in prossimità della betoniera che in quel preciso istante si è capovolta.

Sul luogo sono accorsi subito i medici, ma purtroppo per Giovanna non c'è stato nulla da fare, mentre sono ora in corso le indagini per far chiarezza sulla dinamica e capire di chi possa essere la responsabilità dell'accaduto.

Giovanna era una studentessa modello, aveva da poco ricevuto un premio per i meriti accademici e tra pochi giorni si sarebbe laureata. Durante lo studio si manteneva grazie a un lavoro presso un hotel di lusso nella capitale.

Scioccati per la sua morte sono i familiari, gli amici, ma anche i colleghi di corso e i professori che la ricordano come la prima della classe. Il compagno della ragazza ha ora avviato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia nelle spese funerarie e per far rimpatriare la salma in Italia.

