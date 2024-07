Barbara Costa per Dagospia

jill e hunter biden

Ma Biden, da ex presidente, pensasse a rimettere in sesto la sua famiglia, più volte in delirio totale! C’ha un figlio, Hunter, di 54 anni, primo First Son condannato alla galera, 54enne bambinone, e padre di 5 figli, gli ultimi 2 piccolini! È ora di fare il patriarca, nonno Joe! Anche perché ora, stop, è finita: se Hunter non so come eviterà la galera, a 54 anni è ora che si trovi un lavoro vero, non da artista, o perché “figlio di” consulente e amministratore “etico” di aziende ucraine “per mostrare il dito medio a Putin”!

Scusa Joe, ma ti sembra sano che nella tua famiglia ci sia un figlio, sempre Hunter, che ha plurisc*pato con sua cognata vedova? Tua nuora!!! Cosa siete, una soap opera??? Fate tutto tra di voi?! E tu, Joe, che hai dichiarato pubblicamente “io e Jill ne siamo felici”!!! E manco stavi bevuto, sei astemio. E ′sto mezzo incesto è pure durato mesi.

biden secrets new york post

Eh, caro Joe, tuo figlio, Hunter, te ne ha dati, di grattacapi: ex alcolista – e il primo bicchiere, bicchierone, se l’è scolato a 8 anni, no, dico, 8 anni! – per poi bere a scolo continuo dal primo anno di superiori. Hunter ti finisce in arresto la prima volta a 18 anni, per possesso e consumo di cocaina. E tu stavi pure male, Joe, ti stavi riprendendo da un aneurisma cerebrale. E poi Hunter, per tutta la prima presidenza Trump, era strafatto di crack, crack-one ogni ora del giorno, una pippata “ogni quarto d’ora!”.

Erano solo 8 anni fa, era quando tu, caro Joe, ti volevi candidare la prima volta alla Presidenza, ma c’hai ripensato, si è candidata Hillary Clinton per esser brutalmente battuta da Trump, e tu, Joe, dì la verità: quella volta non ti sei candidato perché, come presentare, e spiegare, al mondo un figlio, Hunter, grande e grosso e causa persa di ogni centro di riabilitazione il più costoso, e pippone di crack, a 45 anni, e convivente con la sua spacciatrice, e padre di 3 figlie, che la sua ex moglie non gli lasciava vedere poiché la volta che Hunter si è portato la più grande con lui a Monte Carlo, si è pippato coca e bevuto lo sa iddio, e l’unica spiegazione che Hunter si e ci dà nella sua autobiografia, è che “Monte Carlo ha troppe tentazioni”?

hunter biden e la cognata hallie

Quest’autobiografia di Hunter, "Cose Belle", è stata pubblicizzata e pompata dai media a te amici, caro Joe, molto prima della sua uscita e non a caso, ma unicamente per salvare te, Joe, per pararti il c*lo nella tua campagna elettorale che NON HAI FATTO contro Trump perché nel 2020 stavamo inguaiati fino al collo nel Covid, e allora che ancora vai cianciando di aver sconfitto Trump? Tu nel 2020 non hai vinto, è Trump che ha perso. Se non ci fosse stato il Covid, Trumpone si sarebbe fatto la doppia, zero storie.

joe e hunter biden

Ritornando ai guai di tuo figlio, caro Joe, stai attento: tu ora ti sei ritirato e sei stanco ma non hai tempo di riposarti. È in uscita il memoir di Lunden Alexis Roberts, la conosci sì? È una che è stata a letto con Hunter quando era crackomane matto, sicché una che ne ha, da raccontare. Tipo che c’ha fatto una figlia, che ora ha 5 anni, che Hunter non voleva né riconoscere né mantenere, e che un giudice ha bastonato a farlo come è giusto.

joe e hunter biden (2)

E che, ′sta bambina non è tua nipote come tutti gli altri, nonno Joe??? E voi Biden vi proclamate cattolici, praticanti! Il libro su questa tua nipotina (di cui tuo figlio Hunter, Joe, non parla mai: comodo far finta che non esista?) s’intitola "Fuori dalle Tenebre", e esce a agosto. Se l’erano giusto programmato per la tua coronata convention, mannaggia…

biden new york post

Voi Biden da sempre predicate che la famiglia, la vostra “famiglia cattolica”, noi media non ve la possiamo toccare.

Ed è vero, mister ex presidente: tu a 30 anni sei rimasto di botto vedovo e hai perso una figlia per colpa di quel stramaledetto camion di pannocchie che ha centrato l’auto guidata dalla tua prima moglie, e su cui viaggiavano anche i vostri 2 figli maschi, Hunter e Beau, rimasti feriti. Poi, quand’eri vicepresidente di Obama, hai perso Beau per un tumore al cervello. Beau era il tuo primogenito e quello su cui puntavi ogni chance. Te lo vedevi pure presidente, un giorno.

la famiglia biden (1)

Ma pure la pecora nera Hunter, dopo il funerale di Beau, si sognava in politica. Che faccia tosta. Stai attento di nuovo, caro Joe. Perché Trump è una iena e non dimentica: se ridiventa presidente, e gli viene gusto di vendicarsi di chi sa e vuole lui, Donaldone ti va a rimestare nel passato non tanto passato tuo e di Hunter tuo, nelle dipendenze, nelle m*gnotte, e “nelle zone di spaccio a pochi isolati dalla Casa Bianca”, e nei “baccanali di 6 giorni, di depravazione”, ogni nefandezza possibile, e in quell’impiccio con quell’azienda di gas naturale ucraino, aspetta, come si chiamava… sì, Burisma... no, che stupida, scusate, qui, è tutto a posto, qui, le accuse erano tutte falsità. Già.

i biden new york post (3)

Voi Biden avete querelato "Fox News" per aver trasmesso le turpi immagini di Hunter nudo pippato con le escort, immagini e video che IL MONDO INTERO conosce per una cosa di nome web.

E pensate di vincere? Joe, forse scordi che esiste una roba, chiamata I Emendamento, che garantisce libertà di parola e di espressione specie sulle persone pubbliche, e specie se politiche.

Joe, non si capisce perché l’hai fatta così lunga a ritirarti. Per te, mica è la prima volta: ti sei ritirato durante le primarie del 1987, e con disonore, accusato di copiare i discorsi scritti da altri. L’avete fatta tanto grave, voi democratici, contro Melania Trump, copiona di 2 righe di discorso di quell’intelligenza rara di Michelle Obama, però di questa macchia, del passato tuo, non parla nessuno.

i biden new york post

A ogni modo, Joe, stammi bene, e mi raccomando, salutami tanto Jill, anzi, la “Dottoressa Jill”, che la tua signora, per carità, è prof. laureata, e ai suoi titoli ci tiene. Non ha fatto altro che ostentarli, da First Lady. Ora, con te pensionato, avrà tempo di destreggiarsi in ciò che sa fare meglio: le fettuccine. Ma se a Hunter confermano 25 anni di galera per reati federali – f-e-d-e-r-a-l-i, Joe – ne avrete, di caz*i familiari, a cui pensare… ma Joe, a Hunter non lo aspetta un altro brutto processo, per reati fiscali, e federali, a settembre?

