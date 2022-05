BIDEN CERCA IL NUOVO WERNHER VON BRAUN – IL PRESIDENTE AMERICANO VORREBBE PORTARE NEGLI STATI UNITI GLI SCIENZIATI IN FUGA DALLA RUSSIA SPECIALIZZATI IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE, FISICA QUANTISTICA, INGEGNERIA NUCLEARE, TECNOLOGIA SPAZIALE - IL PRECEDENTE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE, QUANDO GLI USA PORTARONO NEI LABORATORI AMERICANI 1600 SCIENZIATI TEDESCHI CHE AVEVANO LAVORATO SOTTO IL NAZISMO, COME VON BRAUN, CHE GUIDÒ LO SVILUPPO DEL RAZZO CHE PORTÒ I PRIMI UOMINI SULLA LUNA NEL 1969...

Anna Guaita per “il Messaggero”

Sono scienziati con specializzazione in intelligenza artificiale, fisica quantistica, ingegneria nucleare, tecnologia spaziale. E Biden li vorrebbe portare negli Stati Uniti. Il problema? Sono scienziati russi, il fior fiore del mondo scientifico su cui Putin fa leva per la creazione di nuove armi, missili e navi spaziali. Ma a migliaia vorrebbero andarsene dalla Russia autoritaria e strangolata dalle sanzioni dell'Occidente.

Molti sono già fuggiti in Georgia, altri in Turchia, e si calcola che qualcosa come 70-100 mila abbiano fatto richiesta di espatrio nel solo mese di aprile. Il presidente Biden vuole cogliere al volo l'occasione e attirarli in America, per arricchire le file degli scienziati nel suo Paese e allo stesso tempo fare uno sgambetto a Putin, indebolendo il futuro della ricerca in Russia.

Biden non sta perdendo tempo. Ha già incluso la sua proposta nell'ambito del pacchetto di 33 miliardi di dollari di aiuti per l'Ucraina. La sua idea è di alleggerire le richieste burocratiche per la concessione di visti di lavoro. Attualmente per ottenere un visto H1-B è necessario che il candidato abbia uno sponsor che dimostri che l'assunzione è necessaria perché non ci sarebbero negli Usa altri candidati adatti a quella posizione.

IL PRECEDENTE

Biden propone di concedere i visti anche senza uno sponsor, un'eccezione che ha un famoso precedente storico: subito dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Usa portarono nei laboratori americani 1600 scienziati tedeschi che avevano lavorato sotto il nazismo, alle volte anche in perfetta sintonia con il regime hitleriano. Non ci sono misteri sul fatto che grandi menti scientifiche come quella di Wernher von Braun avessero alle loro spalle un passato a dir poco buio.

Eppure, il loro contributo al balzo avanti della scienza americana fu determinante. Von Braun, che per Hitler aveva creato i razzi V2 che colpirono Londra durante il conflitto, una volta negli Stati Uniti mise le basi del programma spaziale Usa, e portò gli astronauti a stelle e strisce sulla Luna. Il progetto di Biden sarebbe limitato a chi abbia un master o un dottorato di ricerca in materie scientifiche avanzate.

Il fatto che non si preveda la presenza di sponsor lascerebbe immaginare che il presidente voglia ricalcare proprio l'esperienza post-bellica, e cioè che voglia assegnare questi scienziati ai laboratori federali. Su un punto però non farebbe eccezioni: anche i più qualificati dovrebbero superare il complesso processo di verifica della sicurezza.

Ma quanto Putin sarà disposto a concedere loro il permesso di espatrio è tutto da vedere.

Secondo calcoli non ufficiali, poco prima e subito dopo l'invasione dell'Ucraina, lo scorso 24 febbraio, almeno 200 mila cittadini russi sono fuggiti, ma a quanto pare la maggioranza aveva già preparato il passaporto con il permesso di uscire dal Paese. La Bbc ha ricostruito che intere famiglie si sono trasferite per esempio a Tblisi, la capitale della Georgia, lo stesso Stato che Putin aveva invaso nel 2008 e che non ha un accordo di estradizione con la Russia.

A decine di migliaia hanno scelto la Finlandia e la Turchia. Ma quelli che avrebbero voluto chiedere asilo negli Usa non lo hanno potuto fare, perché da oltre un anno il consolato Usa a Mosca non ha più un ufficio visti: il più vicino è a Varsavia, in Polonia.

