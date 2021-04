BIDEN COME NANNI MORETTI: "LE PAROLE SONO IMPORTANTI" - IL PRESIDENTE USA VIETA AI FUNZIONARI STATALI L'USO DEL TERMINE "STRANIERO ILLEGALE", SARA' SOSTITUITO DA "MIGRANTE" O "NON-CITTADINO" - INSORGE L'OPPOSIZIONE: "SI CHIAMANO COSI' PERCHE' SONO ENTRATI ILLEGALMENTE"

Dagotraduzione dal Washington Times

Lunedì i dipendenti delle due principali agenzie di controllo dell'immigrazione degli Stati Uniti sono stati invitati a smettere di fare riferimento ai migranti come «stranieri illegali» («aliens» in americano), un termine datato che molte persone considerano offensivo.

I promemoria emessi dal Customs and Border Protection, così come dall'Immigration and Customs Enforcement, raccomandano che gli agenti utilizzino invece le parole «non-cittadino» o «migrante». Il cambiamento riflette le linee guida stabilite dall'amministrazione Biden , che sta invertendo molte delle politiche anti-immigrati dell'ex presidente Donald Trump.

Invece di «stranieri illegali», che era ancora utilizzato da alcuni funzionari governativi nei comunicati stampa e altrove, i dipendenti dovranno invece utilizzare «non cittadino senza documenti» o «individuo senza documenti», secondo i promemoria.

Il commissario ad interim del CBP, Troy Miller, ha detto che le direttive erano necessarie per «dare un tono e un esempio» a un'agenzia che include la Border Patrol. «Applichiamo le leggi della nostra nazione, pur mantenendo la dignità di ogni individuo con cui interagiamo», ha detto Miller. «Le parole che usiamo sono importanti e serviranno a conferire ulteriormente quella dignità a coloro che sono in nostra custodia».

I critici dell'amministrazione hanno respinto le nuove linee guida linguistiche. «Usiamo il termine "straniero illegale" perché sono qui illegalmente», ha detto il senatore Tom Cotton, un repubblicano dell'Arkansas. «Questo tipo di debolezza e ossessione per la correttezza politica è il motivo per cui stiamo avendo una crisi al confine».

Il cambio di lingua arriva mentre l'amministrazione Biden si sta occupando di un numero record di bambini e adolescenti, per lo più provenienti dall'America centrale, che cercano di entrare negli Stati Uniti al confine sud-occidentale. Secondo le nuove linee guida, i «minori stranieri non accompagnati» sarebbero indicati come «minori non accompagnati non cittadini». I dipendenti sono anche invitati a descrivere l'«assimilazione» dei rifugiati e immigrati come «integrazione civica».

Il CBP sta respingendo la maggior parte dei migranti adulti che tentano di entrare negli Stati Uniti in base a un ordine di sanità pubblica emesso all'inizio della pandemia COVID-19. Ma l'amministrazione Biden consente ai minori non accompagnati e ad alcune famiglie di rimanere, almeno temporaneamente, mentre le autorità determinano se possono rimanere durante la procedura di asilo o in un'altra categoria legale.

I funzionari dell'amministrazione Biden attribuiscono la colpa del crescente numero di migranti al confine sud-occidentale a una serie di fattori, tra cui due recenti uragani che hanno colpito l'America centrale e le devastazioni economiche del COVID-19 nella regione. I critici incolpano l'amministrazione, che ha iniziato a revocare alcune delle centinaia di misure adottate sotto il presidente Donald Trump per frenare l'immigrazione sia legale che illegale, di sostenere una legislazione che consentirebbe ad alcuni immigrati già presenti nel paese di rimanere.

