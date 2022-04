“IL M5S CHE ABBIAMO CONOSCIUTO NON ESISTE PIU’. UN NUOVO MOVIMENTO? VEDREMO NEI PROSSIMI MESI…” – DAVIDE CASALEGGIO SEPPELLISCE LA LEADERSHIP SPOMPA DI CONTE: “SI HA PAURA DI CHIEDERE AGLI ISCRITTI ANCHE SOLO UNA ROSA DI NOMI PER IL QUIRINALE, CONSULTARLI PER CAMBIARE IL PROGRAMMA SULLA POLITICA ESTERA O PER CAPIRE CHI CANDIDARE IN UN COMUNE - IN QUESTA DIREZIONE CREDO SERVA SOLO A TRASFORMARE IL MOVIMENTO IN UNA BAD COMPANY DA SEPPELLIRE PRIMA DELLE ELEZIONI POLITICHE…”