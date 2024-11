BIDEN PUNTA SUI GRASSONI PER FARE L’ULTIMO SGAMBETTO A TRUMP – “SLEEPY JOE” VUOLE RENDERE “DEMOCRATICO” L’OZEMPIC, IL FARMACO CONTRO IL DIABETE E L’OBESITÀ CHE POSSONO PERMETTERSI SOLO I RICCHI: CON UN COLPO DI CODA VUOLE OFFRIRE LA PUNTURINA AD ANZIANI E POVERI OBESI ASSISTITI DAI PIANI SANITARI PUBBLICI – LA MOZIONE DOVRÀ ESSERE APPROVATA A GENNAIO QUANDO TRUMP SARÀ PRESIDENTE: IL SUO MINISTRO DELLA SANITÀ, ROBERT KENNEDY JR SI È GIÀ DETTO CONTRARIO, MA NEL CONGRESSO…

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Il team di Donald Trump accusa Joe Biden di aver autorizzato gli ucraini a colpire la Russia coi missili Usa a lungo raggio per ostacolare il dialogo del suo successore con Putin. Non è così, ma chi vuole leggere le mosse del leader uscente come bastoni messi tra le ruote di Trump dovrebbe guardare l’Ozempic, più che l’Ucraina.

Il farmaco per il diabete che, insieme al «fratello» Wegovy, è diventato un toccasana anche contro l’obesità e sarebbe efficace anche contro le malattie renali, cardiocircolatorie e il declino cognitivo, fin qui è stato una cura per ricchi, dato il costo elevato. Ma ora Biden ha avviato le procedure per offrire questi farmaci gratuitamente ad anziani e poveri obesi, assistiti dai piani sanitari pubblici Medicare e Medicaid.

Ma la rimozione del divieto di distribuire a spese dei contribuenti farmaci per il dimagrimento dovrà essere approvata a gennaio, quando Trump sarà presidente. Il suo ministro della sanità, Robert Kennedy Jr, già prepara il fuoco di sbarramento: «Non credo in questi farmaci. Il produttore (i danesi di Novo Nordisk, ndr) vogliono venderli a noi americani perché siamo stupidi e soffriamo di dipendenza dai farmaci».

Partita chiusa, visto che, oltretutto, prescrivere questi farmaci a poveri e anziani costerebbe ben 35 miliardi di dollari in dieci anni? Non proprio. Becerra, ministro della Sanità di Biden, sostiene che lo Stato, distribuendo l’Ozempic, risparmierà: meno diabetici e obesi cronici da curare. E in Congresso c’è già una coalizione bipartisan pronta a sostenere il provvedimento.

