BIDEN O TRUMP, L’ECONOMIA AMERICANA VA COMUNQUE COME UN TRENO – “SLEEPY JOE” PUÒ VANTARE PIENA OCCUPAZIONE E CRESCITA COSTANTE. E IL TYCOON? DURANTE IL SUO PRIMO MANDATO IL SUO TAGLIO DELLE TASSE HA RISOLLEVATO GLI INVESTIMENTI E L'ECONOMIA, CHE AVEVANO SUBITO UN RALLENTAMENTO NEGLI ULTIMI DUE ANNI DELLA PRESIDENZA OBAMA. ALMENO FINO AL COVID, I SALARI SONO AUMENTATI, MA IL MINI-BOOM DI TRUMP È STATO MITIGATO DALL'INCERTEZZA ECONOMICA E DAI COSTI DEI SUOI DAZI…

Estratto dell’articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La deregolamentazione e la riforma fiscale hanno favorito la crescita, ma le politiche tariffarie hanno danneggiato l'uomo comune. Cosa porterebbe un secondo mandato? – scrive il WSJ nel suo editoriale

I democratici stanno dipingendo l'economia sotto Donald Trump come un ritratto dickensiano della disuguaglianza, mentre lui sostiene che è stata la migliore della storia. La realtà è che la maggior parte degli americani ha beneficiato della marea montante di Trump prima del Covid, ma sarebbe andata meglio anche senza le sue politiche tariffarie.

[…] Il fulcro dell'agenda economica di Trump è stata la riforma fiscale e la deregolamentazione del 2017. Trump e il Congresso del GOP hanno ridotto l'aliquota fiscale sulle imprese al 21% dal 35% e hanno adottato un sistema territoriale che non tassa i redditi esteri. In questo modo è stato eliminato un grande incentivo alla delocalizzazione offshore e la penalizzazione per il rientro negli Stati Uniti di denaro proveniente dall'estero.

In cambio, le aziende sono state obbligate a pagare un'imposta una tantum sui guadagni esteri. Nel 2018 la legge ha spinto le multinazionali statunitensi a rimpatriare tre quarti dei mille miliardi di dollari che detenevano all'estero. I democratici sostengono che le aziende hanno speso il denaro in riacquisti di azioni, ma il punto era riportare il denaro per investirlo in America in qualsiasi forma.

[…] Le politiche fiscali e normative del presidente Trump hanno risollevato gli investimenti e l'economia, che avevano subito un rallentamento negli ultimi due anni della presidenza Obama. Gli investimenti delle imprese nei primi tre anni di Trump sono più che raddoppiati, mentre la crescita media annua del PIL è aumentata di 0,7 punti percentuali. La crescita più forte ha prodotto un mercato del lavoro più rigido e un aumento dei salari a vantaggio dei lavoratori a basso reddito.

I salari orari medi reali corretti per l'inflazione sono aumentati del 2,9% tra il gennaio 2017 e il 2020, in netto contrasto con il calo dell'1,9% dal gennaio 2021. Se i lavoratori a più alto reddito hanno avuto successo, lo stesso è accaduto ai poveri. La percentuale di americani che guadagnano più di 200.000 dollari (aggiustati per l'inflazione) è aumentata di circa un quarto, mentre la percentuale di chi guadagna meno di 35.000 dollari è diminuita di circa il 10%.

Purtroppo, il mini-boom di Trump è stato mitigato dall'incertezza economica e dai costi dei suoi dazi che hanno colpito sia le nazioni amiche che gli avversari. Questi includono dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio, oltre a prelievi su lavatrici, pannelli solari e una serie di prodotti cinesi che hanno aumentato i costi per le imprese e i consumatori statunitensi. L'“uomo delle tariffe” ha dimenticato l'uomo comune.

La Tax Foundation ha stimato che le tariffe di Trump sono costate alle famiglie americane più di 625 dollari all'anno. Uno studio del 2019 condotto da economisti della Fed ha esaminato due ondate di “shock” della politica commerciale, prima nel 2018 e poi nella prima metà del 2019, e ha stimato che l'impatto ha ridotto la crescita del PIL di circa un punto percentuale.

I dazi hanno contribuito al rallentamento dell'economia e degli investimenti delle imprese alla fine del 2019, che sono poi crollati all'inizio della pandemia.

Trump e il Congresso hanno risposto al Covid con una legge di sostegno da 2.000 miliardi di dollari, forse comprensibile visto il panico del marzo 2020. Ma dopo aver bloccato l'economia su consiglio di Anthony Fauci, Trump ha assecondato con troppa facilità le priorità di spesa dei Democratici, tra cui il potenziamento dei sussidi di disoccupazione che pagavano di più i lavoratori che non lavoravano.

[…] I piani di Trump per il secondo mandato sono poco chiari e talvolta contraddittori. Da un lato, vuole estendere le aliquote fiscali del 2017 che scadono alla fine del 2025. Questo è un grande vantaggio rispetto al Presidente Biden. Ma Trump propone anche una tariffa del 10% su tutte le importazioni che, secondo la Tax Foundation, ridurrebbe l'economia dell'1,1% e minaccerebbe più di 825.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

Promette inoltre una maggiore deregolamentazione e una riduzione del “green new deal” di Biden, che avrebbe affrontato la grossolana cattiva allocazione del capitale dell'era Biden. Ma il suo nuovo compagno di corsa J.D. Vance ha detto che non gli dispiace aumentare le tasse sulle imprese e ha appoggiato l'iper-regolatrice di Biden, Lina Khan.

Un altro jolly è la politica monetaria. Un Trump vittorioso avrebbe il mandato di ridurre l'inflazione. Ma come barone immobiliare, Trump ha sempre favorito i bassi tassi di interesse. Questo rende cruciale la scelta di un presidente della Federal Reserve volitivo e indipendente.

Nel 2017 Trump è entrato in carica con un Congresso del GOP che aveva un'agenda politica ben sviluppata in materia di tasse e deregolamentazione. Il signor Trump ha accettato e questo ha dato i suoi frutti. Ma l'attuale Congresso del GOP è un pasticcio intellettuale in materia di economia.

Ciò significa che Trump darà la sua impronta alla politica fin dal primo giorno. La sua Casa Bianca sarà teatro di un quasi quotidiano scontro tra i consiglieri del libero mercato e i nuovi statalisti e protezionisti del GOP. Un secondo mandato di Trump promette di essere migliore di quello che ha prodotto la Bidenomics, ma non è privo di rischi.

