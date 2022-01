24 gen 2022 13:02

BIDEN VUOLE GIOCARE ALLA GUERRA – IL PRESIDENTE AMERICANO STA PENSANDO DI SCHIERARE MIGLIAIA DI TRUPPE NEI PAESI BALTICI E IN EUROPA DELL’EST, PER FRONTEGGIARE UN’EVENTUALE INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA – IL MITE “SLEEPY JOE” FA SUL SERIO OPPURE È SOLO SCENA E DI FRONTE ALLE MINACCE DI PUITN RINCULERÀ COME AL SOLITO…