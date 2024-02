A BIELLA UN GRUPPO DI MILITANTI DI FRATELLI D’ITALIA CONTESTA MATTEO RENZI, IN CITTA’ PER PRESENTARE IL SUO LIBRO “PALLA AL CENTRO”, PORTANDO AL GUINZAGLIO UN DROMEDARIO PER RICORDARE I RAPPORTI DI MATTEONZO CON L’ARABIA SAUDITA – MA DOVE HANNO PRESO L’ANIMALE? UNO DEI MILITANTI RACCONTA: “LO ABBIAMO PRESO DA ASTI, IN UNA SPECIE DI PARCO O DI ZOO, SI CHIAMA ALVIN. MI HANNO DETTO DI PORTARLO E IO L'HO FATTO” – LA RISPOSTA DI RENZI: “SONO DEI PAGLIACCI. SPERO CHE NON MALTRATTINO GLI ANIMALI COME MALTRATTANO GLI UMANI A CAPODANNO” (IL RIFERIMENTO E’ AL CASO POZZOLO…)

BIELLA - RENZI CONTESTATO CON UN DROMEDARIO PER RICORDARE I SUOI RAPPORTI CON L ARABIA SAUDITA

Francesco Moscatelli per www.lastampa.it

C’è pure un dromedario accanto allo stand di Fratelli d’Italia a Biella, proprio di fianco alla libreria in cui Matteo Renzi questa mattina presenterà il suo libro e farà alcune dichiarazioni sullo sparo di Capodanno. Il dromedario, insieme a due militanti in abiti tradizionali della penisola arabica, fa parte del comitato d’accoglienza organizzato dai “fratelli” per l’ex premier.

Un dromedario con una corda intorno al collo, tenuto al guinzaglio all’interno di un gazebo sotto la pioggia. Così un gruppo di militanti di Fratelli d'Italia si è organizzato per contestare la presenza di Matteo Renzi, oggi a Biella per la presentazione del suo libro ('Palla al centro'). Una trentina di persone si è radunata […] in attesa che Renzi arrivasse […]. Il viale era presidiato dalla polizia e dalla Digos in borghese. Molti passanti si sono fermati a fotografare il dromedario al guinzaglio, che è rimasto fermo sotto al gazebo per almeno due ore. Vicino al dromedario, sotto la pioggia anche Elena Chiorino, assessora della Regione Piemonte all’Istruzione.

"Lo abbiamo preso da Asti, in una specie di parco o di zoo, si chiama Alvin", ha detto il militante che lo tiene la corda. Alla domanda 'come mai lo avete portato qui?', ha risposto: 'Non so. Mi hanno detto di farlo e l'ho fatto'. 'Sono dei pagliacci', ha detto Renzi non appena entrato nella libreria. Poi, durante la presentazione, al pubblico ha aggiunto: 'Parlo con rispetto verso chi ha organizzato un sit in con un dromedario e attaccandomi sull'Arabia Saudita, a loro dico che ci hanno fatto un gigantesco spot per il libro".

"E sul povero dromedario aggiungo - ha concluso - spero che non maltrattino gli animali come maltrattano gli umani a capodanno". Il riferimento è alla sparatoria del veglione di Rosazza, dove alla festa organizzata dal sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro e' partito un colpo di pistola che ha ferito un invitato dall'arma di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia.