A BIELLA UNA FAIDA FAMILIARE FINISCE IN TRAGEDIA: IL 44ENNE ROCCO MAROTTA VIENE TRAVOLTO E UCCISO DALL’AUTO DEL FIDANZATO 26ENNE DELLA FIGLIA - MAROTTA VOLEVA IMPEDIRE LA RELAZIONE TRA I DUE RAGAZZI CHE AVEVANO FATTO LA CLASSICA “FUITINA” – LA 22ENNE ERA TORNATA A CASA, MA DOPO QUALCHE GIORNO ERA ANDATA IN OSPEDALE PER UNA PRESUNTA GRAVIDANZA: LA NOTIZIA AVEVA SCATENATO LA RABBIA DEI FAMIGLIARI CON IL PADRE CHE HA PERSO LA TESTA E...

Estratto dell’articolo di Mauro Zola per "la Stampa"

rocco marotta 1

Poteva essere una storia d'amore, contrastata come lo sono tante, quella tra un ventiseienne e una ventiduenne di Regione Croce a Chiavazza, quartiere di case popolari a Biella. Invece è finita in tragedia. Il padre della giovane, Rocco Marotta, 44 anni, è morto [..]. a Biella, per essere stato investito dalla Bmw del fidanzato della figlia, Carmine Manzo. Questo subito dopo che Manzo aveva accompagnato la ragazza al pronto soccorso per un accertamento su una presunta gravidanza.

Fuori dall'ospedale li aspettavano padre, madre e il fratello minore, che avevano buttato fuori casa la giovane alle 3 del mattino: forse proprio dopo aver avuto la notizia che era incinta e dopo averla riaccolta dopo una "fuitina" di qualche settimana.

ospedale biella 2

Le versioni a questo punto divergono. Secondo i due fidanzati, Rocco Marotta, infuriato sarebbe saltato sul cofano della macchina, una vecchia Bmw senza assicurazione e con la spia dell'olio sempre accesa, per evitare che partisse, picchiando i pugni contro il finestrino. Dopo qualche metro aveva perso la presa, cadendo a terra e battendo la testa. Moglie e figlio della vittima hanno invece raccontato che Marotta chiedeva soltanto spiegazioni prima di essere travolto, e che si era aggrappato con la forza della disperazione ma non ce l'aveva fatta a resistere. Quando Manzo, dopo essersi allontanato, era andato in Questura per denunciare l'aggressione, era stato invece arrestato per tentato omicidio. A liberarlo ci ha però pensato il gip, giudicando più credibile la sua storia e trasformando l'accusa in lesioni aggravate, che ora potrebbe trasformarsi in omicidio preterintenzionale.

carmine manzo

Questo l'epilogo, ma dietro c'è molto di più. Fin dall'incontro tra i due. Che vivono nello stesso quartiere. Si piacciono, si mettono insieme, ma lui non lavora, ha un passato ambiguo, una compagna e pure un figlio. I coniugi Marotta si mettono di traverso, fanno di tutto per impedire che i due si vedano. Non resta quindi alla coppia che la più classica delle "fuitine" […] Ma al rientro della ragazza la situazione non cambia. Anche per colpa del fidanzato che, denunciano i genitori di lei, si presenta alla loro porta impugnando una motosega accesa, accompagnato dal fratello con in mano una tanica di benzina, e minacciando di dar fuoco a tutto. Anche la famiglia Manzo segnala in Questura minacce e avvertimenti giunti dalla parte rivale, compreso un cubetto di porfido sul parabrezza dell'auto.

ospedale biella 1

In mezzo c'è lei, la ragazza, quella che il padre chiamava "la mia principessa" e che invece adesso viene accusata di essere tornata a casa dopo la fuga d'amore su richiesta del fidanzato, per arraffare un po' di soldi con cui mantenerlo dopo che lui le aveva già fatto spendere tutti i risparmi. […]

Già qualche giorno fa, la coppia si è allontanata dal Biellese per paura di qualche ritorsione. […]

rocco marotta