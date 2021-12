BIKE MAC - IN CINA C'E' UN MCDONALD'S CHE AL POSTO DELLE SEDIE HA INSTALLATO DELLE CYCLETTE - LE IMMAGINI DEL FAST FOOD HANNO FATTO IL GIRO DI TIK TOK: UNA CLIENTE MANGIA E BEVE IL SUO MENU E INTANTO PEDALA - "E' COME USARE IL TELEFONO DURANTE UNA RICARICA" HA COMMENTATO UN UTENTE, MENTRE UN ALTRO HA EVOCATO LA SERIE "BLACK MIRROR"...

Dagotraduzione dal Sun

McDonald in Cina

I fan di McDonald's sono impazziti per una clip che mostra i clienti in sella a cyclette mentre mangiano un pasto. McDonald's ha fatto molto nel corso degli anni per ripulire la sua immagine di mecca del cibo spazzatura, ma un ristorante in Cina l'ha portata a un livello completamente nuovo.

In una clip TikTok ora virale, si vedono i commensali di McDonald's fare uso di un particolare tipo di strumento, che non ti aspetteresti di vedere da nessuna parte vicino a un fast food.

Il video - che ha totalizzato 24,5 milioni di visualizzazioni, 2 milioni di Mi piace e oltre 38.000 commenti - mostra i clienti in uno sconosciuto ristorante McDonald's in Cina che si scolano i loro hamburger mentre si allenano su una bici sportiva di marca.

Una donna può essere vista mangiare un hamburger e bere quella che sembra Coca-Cola mentre si allena in bicicletta.

McDonald in Cina 2

Cris13yu ha pubblicato la bizzarra clip accompagnata dalla didascalia «mc da China kkkk amei a idea», che presumibilmente si traduce in «McDonald's in China, ho adorato l'idea».

Gli utenti di TikTok sono rimasti piuttosto colpiti dalla mossa attenta alla salute. «È come usare il telefono durante la ricarica», ha scritto un utente.

«Questo concetto è sorprendente», ha scritto un altro. Un terzo non era così d'accordo, dicendo: «Sempre più calorie consumate di quante bruciate». Un altro ha detto che l'acrobazia ha ricordato loro un episodio della serie distopica di Netflix Black Mirror.

McDonald Cina cyclette

McDonald in Cina 4 McDonald in Cina 3