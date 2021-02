UN BIKINI DA PERDERE LA...TETTA - RICORDATE LA MODA DEL BIKINI UPSIDE DOWN? DOPO UN’ESTATE IN “PAUSA”, PARE CHE LE INFLUENCER E LE RICCASTRE, CHE NON HANNO UN CAZZO DA FARE E SVACANZANO SULLE SPIAGGE DI TUTTO IL MONDO, SONO TORNATE A MOSTRARE LE ZINNE STRIZZATE DA PICCOLE PEZZI DI STOFFA INDOSSATI AL CONTRARIO…

Da "www.wegirls.it"

kourtney kardashian

Di mode bizzarre ne abbiamo viste tante, soprattutto in estate, ma quella del bikini upside down piace molto. In realtà il “trucchetto” di allacciare il bikini sul seno non è di certo stato inventato oggi, ma quando ad usarlo sono note modelle, instagrammer o influencer, tutto acquisisce una portata diversa. Ne abbiamo viste di giovani influencer utilizzare questa tattica nelle scorse estati, in particolare dai mesi caldi del 2018. Vediamo un po’ la storia di questa moda e quali sono i modelli di bikini adatti per fare

Bikini Upside down: l’impraticabile trend estivo!

La prima a lanciare ufficialmente il nuovo trend è stata la modella italiana, Valentina Fradegrada; il suo canale Instagram è pieno di foto che mostrano questa tendenza che consiste nell’indossare il pezzo superiore del bikini al rovescio, incrociando e stringendo i laccetti sopra o sotto il seno piuttosto che passarli attorno al collo. Questo permette di tirare e stringere al massimo per rivelare al meglio la scollatura e dare l’impressione di un seno esplosivo. Non serve comprare un nuovo costume, tutto quello di cui hai bisogno per indossare un bikini scollato è avere un costume a triangolo con i laccetti. In realtà non è necessario metterlo per forza al contrario, l’importante è annodare le stringhe del bikini sul davanti per avvicinare il più possibile i seni.

valentina fradigrada 3

Bikini upside down: qualche foto dimostrativa

Pratico e confortevole? Decisamente no! Immaginiamo di doversi lanciare in acqua con questo outfit così “precario” per poi ritrovarsi nude in un attimo. Senza contare la lotta che i seni dovrebbero fare contro la gravità, visto che allacciando in questo modo il costume non ci sarebbe nessun tipo di sostegno. Ma di certo non è questo l’obiettivo del sensuale trend, no? Nonostante alcuni commenti negativi, la maggior parte dei follower sono rimasti talmente colpiti dalla tendenza dell’estate, da indurre Valentina lanciare una nuova pagina Instagram, chiamata @Upsidedownbikini_official, proprio per mostrare questo nuovo stile.

kendall jenner kylie jenner bikini upside down 4 valentina fradigrada 1 bikini upside down 1 valentina fradigrada 2 bikini upside down 5 bikini upside down 2 bikini upside down 3 bikini upside down 6