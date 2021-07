1 lug 2021 11:39

BILL COSBY È STATO FREGATO DAI MAGISTRATI? - GLI INQUIRENTI GLI AVEVANO GARANTINO CHE NON SAREBBE STATO PERSEGUITO PER UNA VICENDA DEL 2004 DOPO UN ACCORDO RISERVATO CON LA VITTIMA. E INVECE 10 ANNI PIÙ TARDI LO HANNO INCRIMINATO - FU IL PRIMO CONDANNATO NELL'ERA #METOO: LE 35 DONNE CHE LO HANNO DENUNCIATO PER STUPRO O ABUSI, IN ALCUNI CASI RISALENTI AGLI ANNI '60, COME FARANNO A DIMOSTRARE LE LORO ACCUSE? PERCHÉ NEL FRATTEMPO LA VITA DI COSBY, SCARCERATO PER VIZI PROCEDURALI, È GIÀ DISTRUTTA...