UNA BIMBA UCRAINA DI 5 ANNI, FUGGITA DALLA GUERRA CON LA MAMMA E DA UN MESE A CROTONE, È STATA UCCISA IN UN INCIDENTE STRADALE – A PROVOCARE LA MORTE E' STATO UN 18ENNE CHE HA PUNTATO VOLONTARIAMENTE IL SEDICENNE CHE TENEVA IN BRACCIO LA PICCOLA: PARE CHE DIETRO CI SIA UNA VENDETTA PER MOTIVI SENTIMENTALI VISTO CHE LA CUGINA DELLA BAMBINA ERA…

Alessandro Fulloni e Carlo Macrì per www.corriere.it

tasia bimba ucraina investita a crotone

L’incidente stradale che ha causato la morte della piccola Tasia, cinque anni, ucraina, arrivata da un mese a Crotone con la mamma Luda per sfuggire alle bombe russe, sarebbe stato procurato deliberatamente da D.F. G.P. 18 anni, di Crotone. Grave il sedicenne che al momento dell’impatto con il Doblò teneva in braccio la bambina, che poi è rimasta uccisa.

L’investitore, arrestato mercoledì mattina su ordine del giudice delle indagini preliminari, è accusato di omicidio stradale aggravato in concorso. Avrebbe avuto una precedente conoscenza con il sedicenne, coinvolto nell’incidente, con cui aveva avuto anche dei pesanti screzi. Lo stesso sedicenne aveva una relazione con la cugina di Tasia, 17 anni, rimasta illesa nell’impatto con il Doblò.

Una vicenda - dunque - legata a questioni personali, secondo gli inquirenti.

bimba ucraina investita a crotone

La dinamica

I carabinieri, coordinati dal procuratore Giuseppe Capoccia, hanno accertato che l’investitore la sera di domenica scorsa, alla guida del Doblò - pur privo di patente - ha incrociato sulla strada provinciale 22, alla periferia nella località di Cantorato, il sedicenne italiano con la fidanzata. I due ragazzi e la bimba erano usciti di casa, l’agriturismo «Casa del Principe» — dove lavora la sorella di Luda che si era adoperata per ospitare qui il resto della famiglia, che ora sarà assistita legalmente dall’avvocato Tiziano Saporito — per una passeggiata. Camminavano in fila indiana sul ciglio della carreggiata, Tasia era in braccio al fidanzato della cugina. D.F.G.P. alla guida del Doblò arancione, con il padre seduto accanto, li ha incrociati.

carabinieri 3

Erano circa le 18,30. Il 18enne, dopo aver fatto inversione di marcia, ha accelerato l’andatura fino a investire il sedicenne che, colpito alle spalle, è stato catapultato sull’asfalto, dopo aver sbattuto sul parabrezza dell’auto. Tasia è volata in aria anche lei, finendo fuori strada.

La bimba ucraina è morta all’istante per aver sbattuto violentemente la testa: il sedicenne, ha subito un trauma cranico e varie fratture, mentre la fidanzata è rimasta illesa.

Dopo l’impatto D.F. G.P. è scappato.

carabinieri 2

Il padre — denunciato per omicidio stradale aggravato in concorso — ha chiamato i soccorsi e, all’arrivo dei carabinieri, ha cercato di assumersi la responsabilità dell’incidente. Le testimonianze, i rilievi tecnici — sull’asfalto non c’erano tracce di frenata — hanno raccontato un’altra storia.

I carabinieri non ci hanno messo tanto per capire la dinamica dell’incidente e chi fosse realmente alla guida. L’investitore già nell’agosto del 2020 e a marzo scorso, era stato segnalato per guida senza patente.