13 ago 2020 18:40

UN BIMBO ROMANO DI 7 ANNI È STATO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI DOPO ESSERE STATO FERITO ALLA TESTA DA UN COLPO D’ARMA DA FUOCO: A ESPLODERE IL PROIETTILE È STATO IL NONNO DI 76 ANNI - L'UOMO AVREBBE RACCONTATO CHE MENTRE RIPONEVA LA PISTOLA, REGOLARMENTE DETENUTA, SAREBBE PARTITO UN COLPO: IN CASA C'ERA ANCHE IL PAPÀ DEL BAMBINO, CHE MENTRE SI TROVAVA IN BAGNO HA SENTITO LO SPARO E…