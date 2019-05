IL BIMBO D’ORO - NON SI CONOSCE ANCORA IL NOME DEL FIGLIO DI MEGHAN E HARRY MA SI SA CHE INTORNO A LUI C’E’ UN GIRO D' AFFARI DI 100 MILIONI DI STERLINE, CIRCA 115 MILIONI DI EURO, TRA GADGET E OGGETTISTICA – ALTRO CHE 'ROYAL BABY': IL PICCOLO È IL SETTIMO IN LINEA DI SUCCESSIONE AL TRONO D'INGHILTERRA - VIDEO

Caterina Belloni per “la Verità”

annuncio nascita figlio meghan e harry

Fino a pochi giorni fa i bookmaker puntavano tutto su una femmina, invece il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, duchessa del Sussex, hanno dato alla luce un maschio. Segno che l' alone di mistero sull' ultimo nato di casa Windsor è rimasto intatto fino all' ultimo.

A svelare la verità è stato l' annuncio ufficiale della Casa Reale, che ha segnalato la nascita alle 5,26 di ieri. Il piccolo, che pesa poco più di 3 chili e 200 grammi, e la madre stanno bene. Il padre ha seguito tutto il travaglio e lo ha trovato un' esperienza straordinaria.

meghan

Tanto che sui social media e nelle dichiarazioni ai giornali ha voluto mettere in evidenza la sua ammirazione. «Sono orgoglioso di mia moglie e del piccolo», ha detto. «È stata la più incredibile esperienza che io potessi immaginare. Come ogni donna possa fare ciò che fa, va al di là della mia comprensione. Siamo assolutamente elettrizzati e così grati a tutti coloro che ci hanno mandato auguri e messaggi di affetto».

Anche sul nome del piccolo rimangono molti misteri.

annuncio nascita figlio meghan e harry

Harry ha precisato che ci sarà tempo per parlarne, visto che il battesimo non sarà prima di giugno. I bookmaker per la femmina parlavano di nomi Ivy, Alice o Diana, la madre di Harry, ma per i maschi non ci sono ancora certezze. I neogenitori hanno promesso che mostreranno il piccolo al mondo nel giro di un paio di giorni. Un altro approccio rispetto a quello di William e Kate, che si sono fatti fotografare con gli eredi dopo poche ore, sugli scalini della clinica dove si era tenuto il parto.

Harry e Meghan hanno invece pensato a uno stile diverso, anche perché il loro piccolo non ha grandi chance di salire al trono, visto che è soltanto il settimo in linea di successione dopo suo padre. Ragion per cui non sono stati diffusi dettagli sul parto, che probabilmente è avvenuto a casa, a Fragmore House, dove qualche giorno fa è arrivata dagli Stati Uniti anche Doria Ragland, la madre di Meghan, che si fermerà per assisterla nelle prime settimane della maternità.

harry e meghan

Privacy o non privacy, comunque, intorno al baby Sussex si stima già un giro d' affari di 100 milioni di sterline, circa 115 milioni di euro, in termini di oggettistica e gadget, dalle tazzine alle magliette, ai magneti.

il principe harry da solo alla messa di pasqua 2019

La Royal Collection, per fare un esempio, ha realizzato un orsacchiotto commemorativo, in edizione limitata al prezzo di 125 sterline. Pupazzo che andrà sicuramente a finire anche nella cameretta del piccolo, dove peraltro ci sono già parecchi altri peluche, ricevuti in dono durante i viaggi della coppia, insieme a giocattoli che sono stati offerti dai potenti del mondo. Forse è per questo che d' ora in poi, la coppia ha chiesto a coloro che vogliono mandare auguri e doni, di cambiare obiettivo e finanziare alcune associazioni di volontariato che lavorano con l' infanzia, come Lunchbox fund, Well child, Baby2baby e Little village. Niente pupazzi o bavaglini per il bebè, insomma, ma donazioni che portino il suo nome e facciano sorridere altri piccoli. Che non devono combattere per la riservatezza ma per la sopravvivenza.

