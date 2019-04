BISCIONE KILLER - I RESIDENTI DI MILANO 2 SONO INCAZZATI PER LA DECISIONE DI MEDIASET DI TRASFORMARE IL LAGHETTO DEI CIGNI NEL SET DELLA PUNTATA FINALE DELL'“L’ISOLA DEI FAMOSI” – L’ALLESTIMENTO CON PIATTAFORME GIGANTI, LE MOTO D’ACQUA E LE TORCE AL PETROLIO HANNO FATTO SCAPPARE UN CIGNO E TRE ANATRE RARISSIME SONO INTROVABILI E…

Da "www.giornale-infolio.it"

Sarà pur vero che “The show must go on”, ma a tutto c’è un limite. È quello che pensa Julien Buratto, presidente dell’associazione Amici del Laghetto di Milano 2, a cui la decisione di trasformare lo specchio d’acqua del quartiere nel set della puntata finale della trasmissione “L’isola dei famosi” proprio non è andata giù.

E così ha preso carta e penna per manifestare tutto il suo dissenso. Ecco alcuni passaggi della lettera “Dal 2015, svariate centinaia di abitanti si sono uniti in un’associazione a tutela della fauna e dell’ambiente naturale dell’area circostante il Laghetto, dove abbiamo inserito svariate tipologie di animali poiché una passata malagestione aveva causato la scomparsa di tutte le specie, presenti nei 30 anni antecedenti.

(...) Giovedì la troupe di Mediaset ha iniziato ad allestire il set televisivo nel Laghetto, occupando anche aree del Supercondominio Comprensorio Milano 2 (senza richiederne il permesso). Dopo due giorni di intensi lavori, il Laghetto si presenta con piattaforme galleggianti, toilette trasportabili a vista, moto d’acqua e, pronte all’uso, torce a petrolio e similari oltre che impianti luci ad alta potenza collocati intorno a tutto il lago. Sabato l’amara notizia: uno dei nostri cigni è volato via.

Lunedì, l’ennesima segnalazione: le tre morette tabaccate, considerate le anatre più rare d’Europa, sono introvabili. Negli ultimi anni avevano covato e dato alla luce alcuni piccoli, evento assai raro. La nostra anatra Mandarina, animale sacro a Central Park (New York) si è nascosta. Quale appassionato residente e fiero presidente dell’associazione, non posso tacere il disagio che i molti abitanti hanno dimostrato nel contattarmi direttamente e nel portami segnalazioni, anche online.

Questa attività poteva essere gestita da Mediaset in modo più rispettoso dell’ambiente, degli animali e dei residenti, concordando delle modalità di tutela degli animali”. Per questi motivi Buratto ha chiesto: alla proprietà Enpam di non concedere più gli spazi afferenti il laghetto per manifestazioni senza l’assenso dell’associazione; a Mediaset, e a chiunque voglia organizzare eventi sull’area del laghetto, di coordinarsi con la nostra associazione a maggior tutela della fauna e dell’ambiente circostante;

al Comune di collaborare insieme nell’organizzare queste manifestazioni in modo rispettoso per tutti; al Supercondominio di agire affinché gli spazi dedicati agli animali siano, e rimangano, tutelati così come già concordato e che il regolamento in relazione all’occupazione degli spazi comprensoriali sia fatto rispettare; ai responsabili di NH Hotel di continuare a tutelare la tranquillità degli animali che risiedono nell’area giardino posta in prossimità della terrazza.

