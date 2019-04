BISCOTTI FATTI A CA*ZO – CUCINA BOLLENTE PER ELISABETTA CANALIS CHE HA PREPARATO UNA TEGLIA DI BISCOTTI MOLTO PICCANTI: L’EX VELINA, INFATTI, PER TAGLIARE LA PASTA FROLLA HA USATO DELLE FORMINE A FORMA DI FALLO – IL DESTINATARIO DEI DOLCETTI È RIMASTO AVVOLTO NEL MISTERO, MA LEI HA VOLUTO CONDIVIDERE IL MOMENTO HOT SUI SOCIAL: "GIORNATA DEDICATA ALL'IMPEGNO, OGNI BISCOTTO È UNA PICCOLA VITTORIA..."

Da "www.liberoquotidiano.it"

Elisabetta Canalis si scatena in cucina e si mette a preparare una teglia di biscotti. Ma attenzione, sono dei dolcetti piuttosto "piccanti". La ex velina infatti per tagliare la pasta frolla una delle formine falliche.

Forse voleva preparare dei biscotti afrodisiaci per il marito Brian Perri. Di certo avrà lasciato attoniti i suoi follower...

"Giornata dedicata all'impegno, ogni biscotto è una piccola vittoria...", scrive a margine della stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

