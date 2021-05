27 mag 2021 09:41

BISOGNA RIMETTERE IN MOTO IL PAESE? INIZIAMO A FARE PIAZZA PULITA DEI DATORI DI LAVORO CRIMINALI - 5 MISURE CAUTELARI, A CAGLIARI E A TORINO, PER "IMPRENDITORI" CHE PAGAVANO 350 EURO AL MESE PER DIECI ORE DI LAVORO AL GIORNO, SENZA RIPOSO SETTIMANALE - ERANO PIU' DI QUARANTA I LAVORATORI, TUTTI EXTRACOMUNITARI E IN ATTESA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, COSTRETTI A LAVORARE IN CONDIZIONI DI SCHIAVITU' PER UN'AZIENDA DI CONFEZIONAMENTO DI PENNARELLI E PENNE… - VIDEO