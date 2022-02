BISOGNA SAPER INVECCHIARE E MADONNA NON SA FARLO - L'ULTIMO SCATTO CONDIVISO DALLA POPSTAR, CHE, CON IL VISO ALTERATO DAI FILTRI, STRINGE UN BICCHIERE DI VINO BIANCO HA SCATENATO I SOCIAL - "SEI UN'ICONA, NON HAI BISOGNO DELL'ECCESSIVO RITOCCO DI PHOTOSHOP" - "SEMBRI UNA 16ENNE" - "ORA ANCHE MADONNA SEMBRA UNA KARDASHIAN" - FOTO

Dagotraduzione dal Sun

Madonna

L'ultimo scatto condiviso da Madonna ha scioccato i fan che sono convinti che «sembra avere 16 anni». La provocante cantante, 63 anni, continua a condividere foto audaci su Instagram e l'ultima sembra pesantemente filtrata. Con l’aria da ragazzina, Madonna stringe un bicchiere di vino bianco mentre fissa l'obiettivo. Ha sottotitolato: «Cercando di fare un film……………. È davvero difficile! ???? Non lo farei in nessun altro modo!».

Un fan ha insistito sul fatto che Madonna dovrebbe smettere di usare filtri sulle sue foto. «Sei un'icona... non hai bisogno dell'eccessivo ritocco di Photoshop... detto con amore». Un altro ha detto: «Sembra 16enne!»

Madonna è stata recentemente scambiata per una Kardashian in uno degli scatti in cui sembrava più giovane che mai, nonostante sia quasi una pensionata. La regina del pop, 63 anni, ha posato in topless in un selfie su Instagram mentre un fan ha sussultato: «Sta invecchiando al contrario».

Madonna 2

Un altro ha detto: «Ora anche Madonna sembra una Kardashian» mentre un terzo ha chiesto: «Perché stai cercando di assomigliare a Kim Kardashian?».

La cantante, che è diventata famosa quasi 40 anni fa, ha condiviso online lo scatto in cui si mostra in topless al netto di un girocollo e due collane.

Ora sta pianificando un altro ritorno pop mentre si allea con Katy Perry per una grande collaborazione. Il record segnerà la sua pietra miliare di avere 50 numeri 1 nella classifica Dance Club Songs di Billboard negli Stati Uniti.

E arriverà prima del 40° anniversario del suo singolo di debutto Everybody in ottobre. Una fonte ha detto: «Madonna è andata a gonfie vele nelle ultime settimane. «Non solo sta lavorando al suo film biografico, ma è anche stata in studio a tutte le ore. È stata una grande fan di Katy per anni e ha sempre parlato di fare una canzone con lei.

Madonna 3

«Con il progetto remix le cose sono andate a posto. Poiché i piani sono ancora in fase di definizione, non è stata ancora fissata una data di rilascio. Speriamo che i fan non debbano aspettare troppo a lungo».

Madonna 4